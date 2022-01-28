Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Нэшвилл
Б
32
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Ванкувер
15
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Калгари
51
Хоккей. НХЛ
03:00
Айлендерс
Лос-Анджелес
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Рейнджерс
53
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Анахайм
45
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Каролина
Б
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Сиэтл
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Нью-Джерси
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Вегас
41
Все события
Фоторепортажи
17«Небесная грация» раскрывает таланты
1Лучшие кадры Олимпиады в Пекине
10:46 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тампа» победила «Нью-Джерси», у Василевского 31 сейв

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» прошла встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нью-Джерси Дэвилз».

Тампа-Бэй
Нью-ДжерсиНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021
Читайте также
«Питтсбург» уступил «Сиэтлу» в овертайме, у Малкина один гол

Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:2.

В самом начале встречи гости открыли счёт благодаря голу Дэймона Сиверсона. На 22-й минуте счёт сравнял Алекс Киллорн, через 13 минут хозяева вышли вперёд после точного выстрела Мэтью Жозефа. На 51-й минуте на табло вновь ничья благодаря голу Джека Хьюза. А точку в матче поставил Энтони Чирелли на 52-й минуте. Также стоит отметить, что на 34-й минуте Чирелли не реализовал буллит.

Российский голкипер Андрей Василевский совершил 31 сейв. У его соотечественника Михаила Сергачёва коэффициент полезности — «+1».

Тампа-Бэй
3:2
0:1, 2:0, 1:1
Нью-Джерси
 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь