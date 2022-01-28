Панарин вновь огорчил бывшую команду и побил достижение Буре, но «Рейнджерс» это не помогло

Каждый раз, когда Артемий Панарин играет против «Коламбуса», можно быть абсолютно уверенным в том, что он наберет очки. В двух матчах этого сезона с «Блю Джекетс» нападающий записал на свой счет 5 (2+3) баллов и сегодня под свист болельщиков в Огайо не стал нарушать традиции.

Уже на второй минуте встречи Артемий переиграл Йоонаса Корписало, а бросок россиянина стал в матче первым для «Рейнджерс». Панарин набрал отличную форму, и перед поездкой в Коламбус отметился 9 (1+8) очками в пяти матчах. Начало сезона выдалось для форварда не самым стабильным, но теперь он полностью нашел свою игру.

Через три минуты «бродвейцы» упрочили свое преимущество, а в голевой атаке вновь поучаствовал Панарин. Россиянин перевел шайбу на защитника Брэйдена Шнайдера, после передачи которого шайба удачно попала в конек Барклая Гудроу. Благодаря этому эпизоду Артемий записал на свой счет 343-й пас за карьеру в НХЛ и вышел по этому показателю на чистое 16-е место среди российских хоккеистов. Панарин обошел в списке Павла Буре, сыграв на 230 матчей в лиге меньше.

После такого старта показалось, что и сегодняшний вечер для «Коламбуса» закончится кошмаром. Прошлую встречу команда на родном льду проиграла «Калгари» со счетом 0:6, а по воротам Элвиса Мерзликина «огоньки» нанесли 62 броска, чего в НХЛ не было с 1991 года. Однако сегодня «Блю Джекетс» нашли в себе силы реабилитироваться в глазах болельщиков. Всего три минуты понадобилось хозяевам, чтобы сравнять счет, а Александр Георгиев пропустил две шайбы с трех бросков.

Второй период «Рейнджерс» полностью провалили. Команда Жерара Галлана слишком прямолинейно действовала в атаке и неоднократно допускала сумбур на своей половине. Не очень уверенно выглядел и Георгиев, который пропустил второй гол от Буна Дженнера, а шайба просочилась в ближний от голкипера угол. Для 28-летнего канадца этот гол стал 18-м в текущем сезоне.

Удача также отвернулась от гостей. Во втором периоде Гудроу дважды попал в штангу, а после перерыва проверил на прочность каркас ворот еще и защитник Джейкоб Труба. В середине третьей двадцатиминутки гости все-таки сумели накалить интригу и реализовали большинство. 16-м голом в чемпионате отметился Мика Зибанежад, а Панарин записал на свой счет в матче третье очко.

Корписало хоть и пропустил три шайбы, но потрясающе провел встречу. В его активе 33 сэйва, а в середине третьего периода финский голкипер не позволил «Рейнджерс» реализовать еще одно большинство. Его спасение после подправления шайбы от Жюльена Готье точно можно назвать одним из самых эффектных моментов встречи.