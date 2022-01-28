Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Нэшвилл
Б
32
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Ванкувер
15
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Калгари
51
Хоккей. НХЛ
03:00
Айлендерс
Лос-Анджелес
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Рейнджерс
53
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Анахайм
45
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Каролина
Б
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Сиэтл
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Нью-Джерси
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Вегас
41
Все события
Фоторепортажи
17«Небесная грация» раскрывает таланты
1Лучшие кадры Олимпиады в Пекине
10:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Голевой пас Тарасенко помог «Сент-Луису» крупно обыграть «Калгари». У Задорова — «-3»

«Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги крупно обыграл «Калгари Флэймз» со счётом 5:1 (2:1, 1:0, 2:0).

Сент-Луис
Калгари
Лос-Анджелес
Айлендерс
Флорида
Вегас
Анахайм
МонреальНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters
Хоккей

НХЛ 2021-2022
Неделя 17, 28.01.2022, 4:00

Сент-Луис5Калгари1

Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр».

В составе победителей отличились Брэндон Саад (дубль), Брэйден Шенн, Джордан Кайру и Райан О’Райлли. Единственную шайбу «Калгари» забросил Микаэль Баклунд.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко стал автором одной голевой передачи, он провёл на льду 15.27 и заработал показатель полезности «+1», совершив три броска по воротам.

Другие россияне в составе «Блюз» — Клим Костин, Павел Бучневич и Иван Барбашёв — результативными действиями не отметились.

Хоккей

НХЛ 2021-2022
Неделя 17, 28.01.2022, 3:00

Айлендерс2Лос-Анджелес3

Российский защитник «Калгари» Никита Задоров провёл на площадке 16 минут и 9 секунд, заработал показатель полезности «-3», он совершил один бросок, один перехват и четыре силовых приёма.

«Лос-Анджелес Кингз» в гостевой встрече переиграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 3:2 (1:0, 1:0, 1:2). По два очка в составе победителей набрали Андреас Атанасиу (1+1) и Дастин Браун (0+2). Голкипер «островитян» Семён Варламов отразил 27 бросков по своим воротам.

«Флорида Пантерз», возглавляющая таблицу Восточной конференции, уверенно обыграла «Вегас Голден Найтс» (4:1). Форвард Александр Барков набрал 2 (1+1) очка, российский нападающий «рыцарей» Евгений Дадонов не набрал результативных баллов при общей полезности «-1».

«Анахайм Дакс» в гостевой встрече переиграл «Монреаль Канадиенс» (5:4). Форвард Тревор Зеграс оформил дубль, забросив одну из шайб в лакросс-стиле.

Во время загрузки произошла ошибка.

Российский защитник «Хабс» Александр Романов провёл на льду 15.30, заработав показатель полезности «-1».

Флорида
4:1
1:1, 1:0, 2:0
Вегас
 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь