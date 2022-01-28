Эвандер Кейн перешел в «Эдмонтон»

Соглашение с 30-летним форвардом рассчитано на один год. Кейн будет играть за «Эдмонтон» под 91-м номером.

В октябре НХЛ дисквалифицировала канадца на 21 матч за нарушение COVID-протокола. Хоккеист подозревался в использовании поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса. В январе «Сан-Хосе Шаркс», у которого с Кейном был семилетний контракт, выставил игрока на драфт отказов за «нарушение стандартного контракта НХЛ и COVID-протоколов в АХЛ».

Также Кейн в прошлом году стал фигурантом череды скандалов вне ледовой площадки. В январе он подал заявление о банкротстве, накопив долгов на сумму 26,8 миллиона долларов. В июле супруга Кейна Деанна подала на развод, обвинив мужа в том, что он делает ставки на свои матчи в НХЛ. Лига позже сняла с нападающего обвинения в игре на тотализаторе в связи с отсутствием доказательств.

В свою очередь хоккеист сообщил, что жена избивала его. Также Кейн в рамках бракоразводного процесса обвинил жену в том, что она лгала ему о беременности, чтобы обмануть и нанести психологическую травму. Хоккеист в суде получил право единоличной опеки над своей дочерью Кенсингтон, в то время как супруга игрока должна будет пройти психиатрическую экспертизу.

В августе суд признал правомерным иск против Кейна по обвинению в невыплате денег своей бывшей любовнице Хоуп Паркер за аборт. Она утверждала, что хоккеист нарушил обещание выплатить ей не менее двух миллионов долларов, если она прервет беременность. Также в СМИ появлялась информация, что Кейна недолюбливали его одноклубники по «Сан-Хосе», которые хотели, чтобы игрока обменяли.