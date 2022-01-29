Свитер с номером Зубова подняли под своды арены клуба НХЛ «Даллас»

Во время церемонии свитер с 56-м номером, под которым выступал Зубов, подняли под своды арены «Американ Эйрлайнс Центр». Изначально «Даллас» планировал вывести из обращения номер россиянина в сезоне-2020/21, но церемония была отложена из-за пандемии коронавируса.

Зубов стал вторым российским игроком НХЛ, чей свитер был поднят под своды арены клуба лиги. Первым стал Павел Буре, его игровой номер был выведен из обращения «Ванкувером» в 2013 году.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/TfRHtuSnA5M" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Зубов является воспитанником ЦСКА, в составе которого стал чемпионом СССР в сезоне-1988/89. После чемпионата мира 1992 года он заключил контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого стал обладателем Кубка Стэнли в 1994 году, а в 1999 году он повторил это достижение с «Далласом».

Всего в НХЛ он провел 16 сезонов («Даллас» — 12, «Рейнджерс» — 3, «Питтсбург» — 1), сыграв в регулярных чемпионатах 1 068 матчей и набрав 771 очко (152 шайбы + 619 передач), в плей-офф на его счету 164 игры и 117 очков (24+93). Зубов завершил карьеру в НХЛ в 2009 году и вернулся в Россию, где до 2011-го выступал за петербургский СКА, проведя в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 57 матчей и набрав 43 очка (10+33). В составе Объединенной команды СНГ Зубов выиграл золото Олимпийских игр 1992 года, за сборную России играл на Кубке мира 1996 года.