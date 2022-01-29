Текущие события
Хоккей. НХЛ
20:30
Оттава
Анахайм
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Бостон
12
Хоккей. НХЛ
05:00
Даллас
Вашингтон
05
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Колорадо
46
Хоккей. НХЛ
04:00
Рейнджерс
Миннесота
23
Хоккей. НХЛ
22:00
Айлендерс
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Детройт
Б
23
Хоккей. НХЛ
23:00
Сент-Луис
Виннипег
Все события
Фоторепортажи
24Главные зарубежные красавицы Олимпийских игр в Пекине
12Проводников победил Багаутинова в благотворительном бою
10:07 (мск), источник: ТАСС

Свитер с номером Зубова подняли под своды арены клуба НХЛ «Даллас»

ТАСС, 29 января. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас» провел церемонию в честь российского защитника Сергея Зубова перед домашним матчем регулярного чемпионата против «Вашингтона».

ДалласНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Во время церемонии свитер с 56-м номером, под которым выступал Зубов, подняли под своды арены «Американ Эйрлайнс Центр». Изначально «Даллас» планировал вывести из обращения номер россиянина в сезоне-2020/21, но церемония была отложена из-за пандемии коронавируса.

Зубов стал вторым российским игроком НХЛ, чей свитер был поднят под своды арены клуба лиги. Первым стал Павел Буре, его игровой номер был выведен из обращения «Ванкувером» в 2013 году.

Во время загрузки произошла ошибка.

Зубов является воспитанником ЦСКА, в составе которого стал чемпионом СССР в сезоне-1988/89. После чемпионата мира 1992 года он заключил контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого стал обладателем Кубка Стэнли в 1994 году, а в 1999 году он повторил это достижение с «Далласом».

Всего в НХЛ он провел 16 сезонов («Даллас» — 12, «Рейнджерс» — 3, «Питтсбург» — 1), сыграв в регулярных чемпионатах 1 068 матчей и набрав 771 очко (152 шайбы + 619 передач), в плей-офф на его счету 164 игры и 117 очков (24+93). Зубов завершил карьеру в НХЛ в 2009 году и вернулся в Россию, где до 2011-го выступал за петербургский СКА, проведя в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 57 матчей и набрав 43 очка (10+33). В составе Объединенной команды СНГ Зубов выиграл золото Олимпийских игр 1992 года, за сборную России играл на Кубке мира 1996 года.

Зубов является главным тренером молодежной сборной России. Под его руководством россияне провели две встречи молодежного чемпионата мира против шведов (3:6) и швейцарцев (4:2). В конце декабря турнир был отменен после серии положительных результатов тестов на коронавирус и присуждения технических поражений.

Читайте также
Даллас
0:5
0:3, 0:2, 0:0
Вашингтон
 Украинским олимпийцам запретили находиться рядом с российскими спортсменами
Агент Жиго: нет никаких шансов, что Самуэль останется в "Спартаке"
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь