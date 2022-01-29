Овечкин установил личный антирекорд сезона. Его серия без очков длится уже три матча

Капитан «столичных» уже в третьем матче подряд не может отметиться результативными баллами. Это его худшая серия в сезоне.

Прежде он дважды не набирал очков в двух матчах подряд. Такое было в ноябре 2021 года, когда «Вашингтон» проиграл «Анахайм Дакс» (2:3 ОТ) и переиграл «Лос-Анджелес Кингз» (2:0), а также в начале января 2022 года. «Кэпиталз» тогда потерпели два поражения — в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:4 ОТ) и с «Сент-Луис Блюз» (1:5).