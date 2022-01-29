Матч НХЛ закончился скандалом. Судьи отменили спасение «Рейнджерс» за секунду до сирены

Перед первой в сезоне встречей «Рейнджерс» и «Миннесоты» в «Мэдисон Сквер Гарден» состоялась церемония поднятия под своды арены свитера легендарного Хенрика Лундквиста. Король Нью-Йорка так и не выиграл Кубок Стэнли с «синерубашечниками», однако навсегда вписал своё имя в историю клуба, установив целый ряд личных рекордов для вратарей «Рейнджерс» за 15 сезонов в Нью-Йорке.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/iH87JyFVW0I" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После трогательной церемонии на льду стартовала суровая битва. «Рейнджерс», раздосадованные обидным поражением от «Коламбуса», начали лучше и в первом периоде отправили две безответных шайбы в ворота Тальбо. Сначала шедевральную комбинацию завершил Гудроу. А затем Крис Крайдер забил 31-й гол в сезоне, увеличив отрыв в снайперской гонке от Драйзайтля и Овечкина.

В начале второго периода российский вратарь «Рейнджерс» и наследник Лундквиста Игорь Шестёркин отразил буллит в исполнении Фредерика Годро и, казалось бы, наложил запрет на возвращение «Миннесоты» в игру.

Но «Рейнджерс» всё-таки умудрились отдать второй подряд матч со счёта 2:0! На 33-й минуте защита «синерубашечников» упустила на пятачке Фиалу, который без помех расстрелял Шестёркина. А через 89 секунд счёт был уже 2:2, когда цели достиг шикарный выстрел Матса Цуккарелло почти от синей линии при игре в большинстве.

В этом эпизоде норвежцу поднёс снаряд Кирилл Капризов, набравший 51-е очко в сезоне на глазах своих родителей: Олег и Наталья Капризовы впервые наблюдали за игрой сына в НХЛ с трибун «Мэдисона».

В начале третьего периода Годро (тот, что ранее не забил буллит) всё-таки переиграл Шестёркина, нанеся отличный бросок впритирку со штангой. «Миннесота» впервые в матче вышла вперёд и уже не позволила «Рейнджерс» ответить камбэком на камбэк. «Синерубашечники» вообще выглядели уставшими во второй половине игры, а лидеры «Нью-Йорка» не могли изменить эту ситуацию.

Впрочем, при минимальном отставании в счёте всегда есть надежда на последние минуты и игру в расстановке «6 на 5». у «Рейнджерс» всё получилось хорошо: Шестёркин вовремя заменился на шестого полевого, подопечные Галлана встали в зоне с контролем шайбы, на самых последних секундах шайбу удалось загрузить на пятак, откуда за мгновение до сирены Зибанеджад всё-таки протолкнул снаряд за ленточку! Игроки «Рейнджерс» бросились обниматься и праздновать переход матча в овертайм, но радость хозяевам площадки сразу же омрачил жест главного арбитра, которые неумолимо разводил руки в сторону, что означало отмену шайбы.

Под нажимом скамейки «Рейнджерс» судья всё-таки поехал послушать вердикт из «тайной комнаты», но он только подтвердил то, что арбитр собственными глазами видел, находясь за воротами: клюшку Райана Строума, оказавшую значительное воздействие на щиток Тальбо и действительно помешавшую вратарю «Миннесоты» отразить бросок Зибанеджада.

Решение рефери выглядело логичным, но Галлан и хоккеисты «Рейнджерс» явно были с ним не согласны и настроены поскандалить. Возмущался главный тренер, хоккеисты уходили в раздевалку с недоумением на лицах. А трибуны, конечно, заходились оглушительным свистом. Но «Миннесота» в этот вечер выиграла честно. «Дикари» продолжают погоню за лидерами Центрального дивизиона, по сравнению с которыми у «Уайлд» куча игр в запасе.