Американец уходит в отрыв от Овечкина. Кризис Великой Восьмерки очень не вовремя
У Криса Крайдера уже 10 голов в последних восьми матчах, а капитан «Вашингтона» не забивает на протяжении трёх игр.
У Криса Крайдера уже 10 голов в последних восьми матчах, а капитан «Вашингтона» не забивает на протяжении трёх игр.
Сегодня в НХЛ был день матчей, на которых клубы чествовали своих легенд. «Рейнджерс» не смогли порадовать Хенрика Лундквиста в вечер, когда его джерси подняли под своды арены «Мэдисон Сквер Гарден», а «Даллас» крупно проиграл в матче, где выводили из обращения номер легендарного защитника, двукратного обладателя Кубка Стэнли Сергея Зубова.
Интересно, что сегодня капитан «столичных» Александр Овечкин мог обогнать Зубова в списке российских ассистентов всех времён. Сейчас у обоих по 619 передач за карьеру, больше только у Евгения Малкина (686) и Сергея Фёдорова (696). Но и сегодня ему не удалось достичь очередной исторической вехи. Впервые в этом сезоне Овечкин не набрал ни одного очка в трёх матчах подряд!
Впрочем, именно сегодня «Вашингтон» не слишком нуждался в подвигах своего капитана. Команда Питера Лавиолетта провела великолепный матч — сразу 10 человек набрали очки, а Витек Ванечек был неотразим в воротах. Для «столичных», которые переживают не самый простой период, важно было вернуться на победные рельсы.
Начался матч с гола Джо Павелски, который отменили из-за офсайда. Больше «Вашингтон» ничего не позволил сопернику, да и сам в первом периоде обеспечил себе комфортный задел благодаря отличной реализации большинства.
На второй минуте Хинтц с нарушением зацепил Евгения Кузнецова, и «кэпс» за несколько секунд открыли счёт — Том Уилсон завершил розыгрыш отличным броском с колена. Ближе к середине периода свою пушку расчехлил Джон Карлсон, тоже в большинстве. Овечкин, как всегда, дежурил в своём офисе, и моменты у него тоже были, но Холтби был начеку. Капитану «Вашингтона» он забить не позволил, зато другим — пожалуйста. Успех бригады большинства обеспечивали Евгений Кузнецов и Никлас Бекстрём, которые набрали по два очка за передачи.
Даже без временно забуксовавшего Овечкина у «Вашингтона» сегодня всё спорилось. Тревор ван Римсдайк увеличил преимущество гостей до трёх шайб, во втором периоде продолжилась игра в одни ворота. Ларс Эллер и Коннор Макмайкл убежали в контратаку — датчанин уехал за лицевую линию и отдал пас через Холтби на пустые ворота — 4:0. Окончательный счёт установил Бекстрём, его бросок из-под защитника застал голкипера «Далласа» врасплох.
На этом игра для Холтби была окончена, после второго периода его сменил Джейк Эттингер. А Брэйден расположился у скамейки запасных «Вашингтона» и весь третий период мило болтал то с Овечкиным, то с Бекстрёмом. «Говорили о жизни, о семьях, а не об игре. Он долгое время был большой частью нашей команды, и мы по нему скучаем. Он отличный парень», — сказал после игры Бекстрём.
Старые знакомые впервые встречались на льду после того, как Холтби покинул «Вашингтон». С тех пор утекло много воды, он сменил уже вторую команду, но дружба никуда не делась. На раскатке перед матчем Овечкин даже тепло обнял Холтби, широко улыбаясь.
Овечкин впервые в сезоне не набрал ни одного очка в трёх матчах подряд и позволяет конкуренту по гонке снайперов уйти в отрыв. Кризис наметился у Великой Восьмёрки очень не вовремя, как раз в то время, когда американский нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер мощно включился в борьбу за «Морис Ришар Трофи». Сегодня в игре с «Миннесотой» он забил 31-й гол в сезоне, в последних восьми матчах на его счету уже 10 заброшенных шайб.
Овечкин же уже больше недели не может сдвинуться с отметки в 29 голов. Отрыв пока ещё небольшой, но когда уже Ови начнёт забивать? В ближайшие пару дней можно отдохнуть, а в начале февраля, когда «столичные» приедут на матч в Питтсбург, пора снова приниматься за дело и догонять Крайдера.
Елена Кузнецова