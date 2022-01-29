Русский вратарь с зарплатой $ 10 млн возрождается в НХЛ. Бобровский — снова элита

Если какой-нибудь хоккеист будет рассказывать о том, как российские болельщики моментально переобуваются после первых неудач спортсмена, то помните, что это неправда. Энхаэловское сообщество, особенно в Канаде, уже после одного неудачного сезона может объявить, что этот спортсмен уже не будет прежним и ему надо ехать в дом престарелых.

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Это произошло с Сергеем Бобровским, который получил во «Флориде» контракт на $ 10 млн. «Пантеры» невероятно долго мучились с вратарями и посчитали, что лучше переплатить выходившему на рынок топу, чем ждать у Майами-Бич погоды. Однако два сезона во «Флориде» стали для Боба худшими в карьере по проценту отражённых бросков — и этот провал оттенял Крис Дриджер. Вратарь, которого вызвали из фарм-клуба чисто от безысходности, внезапно стал тащить: во «Флориде» у него 93,1% сейвов.

Началось локальное Дриджеробезумие: призывы выкупить Бобровского, сделать ставку на Дриджера, некоторые уже ставили его вратарём олимпийской Канады. И никто не обращал внимания, что все эти выводы сделаны после 35 матчей за два года — ничтожно малый срок, чтобы судить о том, сможет ли вратарь поддерживать такую форму постоянно. Помните Эндрю Хэммонда? В результате Дриджер перешёл в «Сиэтл», где у него меньше 90% сейвов.

Пару лет назад Бобровский делил первое место в рейтинге вратарей The Athletic — перед этим сезоном он был 24-м, уступая примерно всем. Ожидалось, что молодой суперталант из первого раунда драфта Спенсер Найт оттеснит Бобровского на скамейку, а через пару лет — выкуп. «Я просто не понимаю этого парня. У него две “Везины”, и потом он проводит два чудовищных сезона, где смотришь за его игрой и думаешь “Чёрт подери, да кто это вообще в воротах?”. Он невероятно нестабилен», — говорил один из скаутов НХЛ.

Но вряд ли «Флорида» хотела так быстро избавляться от одного из самых дорогих контрактов в своей истории. Год назад клуб даже создал специальный департамент по развитию вратарей, который занимался бы всеми голкиперами системы. Им руководит Роберто Луонго, который сейчас занимает пост ассистента генменеджера клуба. Эту идею ему подсказал Франсуа Аллер — легендарный тренер вратарей, который 12 лет работал с Патриком Руа, а потом помог стать Жан-Себастьяну Жигеру обладателем «Конн Смайт Трофи». Аллер закончил карьеру, и сейчас у него статус «консультанта» в этом департаменте, куда входят и тренеры вратарей основы, и фарма.

Казалось бы, концепция простая, но до «Флориды» такого в лиге никто не делал. В принципе, ещё 25 лет назад далеко не все клубы лиги имели специализированного тренера вратарей — сейчас в клубе уверены, что их опыт с вратарским спецотделом через 5−10 лет используют все команды лиги. Сам Луонго вспоминал, что в начале его карьеры тренеры вратарей только подрабатывали в клубах, появляясь в них на полторы недели в месяц. И это не тренеры были ленивыми — клубы не видели смысла в полной ставке.

Секреты своей работы вратарский департамент, может быть, раскроет уже после завершения карьеры Бобровского. Пока всё выглядит так, что его создание и одновременное возрождение русского вратаря между собой связаны. Нельзя сказать, что «Флорида» стала играть в обороне лучше, но все метрики Бобровского вернулись если не на элитный, то на подэлитный уровень.

Статистика Сергея Бобровского

% сейвов %HDSV GSAx 2018/2019

91,3%

85,0%

-2,8

2019/2020

90,0%

83,6%

-13,5

2020/2021

90,6%

79,8%

-10

2021/2022

92,2%

85,7%

13,5



Пояснения к таблице: % HDSV — процент отражённых высоко опасных бросков, GSAx — голы, отражённые сверх xG.

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В первом сезоне во «Флориде» Бобровский напускал много простых шайб — тогда это объяснялось адаптацией к новой команде и к новым условиям НХЛ (в погоне за результативностью лига тогда резко обрезала амуницию вратарей), но его процент по явным голевым моментам сильно не падал. На второй год, несмотря на небольшой прирост процента сейвов, Бобровский перестал спасать.

«Флорида» всё-таки остаётся командой, явно нацеленной на атаку. По всем оборонительным метрикам «пантеры» либо в середине, либо в конце: они 17-е по допущенным xG и 22-е по допущенным опасным моментам. Другая метрика — то, что можно условно назвать «подборами»: количество добиваний шайбы после сейва — и здесь «Флорида» в пятёрке худших.

При этом молодой и перспективный Спенсер Найт пока в НХЛ вкатывается тяжело — процент сейвов у него ниже 90. Логично, что его отправили адаптироваться ко взрослому хоккею в АХЛ, а бэкапом Бобровского пока побудет швед Юнас Юханссон, сменивший три команды за два года.

Ну, а сама «Флорида» остаётся одной из самых результативных команд регулярки — они и «Колорадо» забивают в среднем четыре гола за игру. Новый генменеджер Билл Зито пока попадает чуть ли не со всеми переходами. Главное, что показывают «пантеры» — не обязательно переплачивать ролевикам, которые будут играть со звёздными партнёрами.

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«Флорида» очень удачно вложилась в Картера Вераге и Энтони Дюклера, которые на фланге с Александром Барковым набирают чуть ли не по очку за игру. Кроме этого, на минимуме стоимости перешли Сэм Беннетт и Сэм Райнхарт, которых в своих клубах использовали неправильно. Наконец, Джонатан Юбердо в этом сезоне окончательно доказал, что является лучшим канадским вингером в стране, которая производит сплошь центров.

Но при всём этом «Флорида» выглядит чисто регулярочной командой. Она недостаточно хорошо защищается, в клубе всё ещё нет элитных защитников-домоседов. Тренерский штаб после вынужденной отставки Джоэля Кенневилля не разрушен — однако у него очень мало опыта. И. о. Эндрю Брюнетт проводит лишь пятый сезон в качестве тренера и первый в роли главного, а его помощники Дерек Маккензи и Туомо Рууту ещё совсем недавно сами были игроками.