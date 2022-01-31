Передача Панарина и 40 сейвов Шестеркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Сиэтл» в матче НХЛ

В составе «Рейнджерс» отличились Мика Зибанежад (12-я минута), Алексис Лафренье (25) и Ки-Андре Миллер (60). У «Сиэтла» шайбы забросили Джаред Маккан (28) и Янни Гурд (59).

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей, форвард набрал 49 очков (12 шайб + 37 передач) в 41 матче сезона. Голкипер команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 40 бросков.

Хоккей НХЛ 2021-2022 Неделя 17, 30.01.2022, 21:00 Питтсбург 3 Лос-Анджелес 4

«Рейнджерс» занимают вторую строчку в таблице Столичного дивизиона с 62 очками в 46 играх. «Сиэтл» располагается на последнем, восьмом месте в таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 32 очка в 44 играх. В следующем матче «Рейнджерс» дома сыграют с «Флоридой» 2 февраля, «Сиэтл» в этот же день встретится в гостях с «Бостоном».