Передача Панарина и 40 сейвов Шестеркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Сиэтл» в матче НХЛ
ТАСС, 30 января. «Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Сиэтл» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 30 января. «Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Сиэтл» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе «Рейнджерс» отличились Мика Зибанежад (12-я минута), Алексис Лафренье (25) и Ки-Андре Миллер (60). У «Сиэтла» шайбы забросили Джаред Маккан (28) и Янни Гурд (59).
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей, форвард набрал 49 очков (12 шайб + 37 передач) в 41 матче сезона. Голкипер команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 40 бросков.
«Рейнджерс» занимают вторую строчку в таблице Столичного дивизиона с 62 очками в 46 играх. «Сиэтл» располагается на последнем, восьмом месте в таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 32 очка в 44 играх. В следующем матче «Рейнджерс» дома сыграют с «Флоридой» 2 февраля, «Сиэтл» в этот же день встретится в гостях с «Бостоном».
В другом матче дня «Питтсбург» проиграл дома «Лос-Анджелесу» со счетом 3:4. В составе хозяев голевой передачей отметился российский форвард Евгений Малкин, он набрал очки в восьмой игре подряд. Всего на его счету 12 очков (4+8) в 11 матчах сезона. 4 июня Малкин перенес операцию на правом колене, он провел первую встречу нынешнего регулярного чемпионата 12 января.