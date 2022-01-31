Текущие события
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо
Баффало
41
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Миннесота
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас
Бостон
61
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Коламбус
36
Хоккей. НХЛ
01:00
Каролина
Сан-Хосе
21
Хоккей. НХЛ
1.02
Детройт
Анахайм
Все события
Фоторепортажи
24Главные зарубежные красавицы Олимпийских игр в Пекине
18Валиева — первая, Щербакова плачет, Туктамышева — царица: кадры произвольной программы в Петербурге
12:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Чинахова помог «Коламбусу» победить «Монреаль»

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» прошла встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Монреаль Канадиенс» принимал «Коламбус Блю Джекетс».

Монреаль
КоламбусНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Победу в этом матче одержали гости со счётом 6:3.

Уже на 2-й минуте счёт в матче открыли хозяева — забил Ник Судзуки. Через две минуты гости сравняли благодаря заброшенной шайбе Патрика Лайне, которому ассистировал российский защитник Владислав Гавриков.

На 9-й минуте гостей вывел вперёд Джек Рослович, а через две минуты забил и Эрик Робинсон. На 14-й минуте преимущество гостей увеличил российский нападающий Егор Чинахов.

Во время загрузки произошла ошибка.

На 40-й минуте Тайлер Тоффоли отыграл одну шайбу, через семь минут отставание до минимума сократил Арттури Лехконен. Но на 50-й минуте гол на свой счёт записал Коул Силлинджер, а точку в матче голом в пустые ворота на 58-й минуте поставил Лайне.

Российский защитник Александр Романов очков не набрал.

Монреаль
3:6
1:4, 1:0, 1:2
Коламбус
 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь