Гол Чинахова помог «Коламбусу» победить «Монреаль»

Победу в этом матче одержали гости со счётом 6:3.

Уже на 2-й минуте счёт в матче открыли хозяева — забил Ник Судзуки. Через две минуты гости сравняли благодаря заброшенной шайбе Патрика Лайне, которому ассистировал российский защитник Владислав Гавриков.

На 9-й минуте гостей вывел вперёд Джек Рослович, а через две минуты забил и Эрик Робинсон. На 14-й минуте преимущество гостей увеличил российский нападающий Егор Чинахов.

На 40-й минуте Тайлер Тоффоли отыграл одну шайбу, через семь минут отставание до минимума сократил Арттури Лехконен. Но на 50-й минуте гол на свой счёт записал Коул Силлинджер, а точку в матче голом в пустые ворота на 58-й минуте поставил Лайне.