Русский вундеркинд неудержим в Америке! Свечников подрался, забил победный гол и тащит клуб к Президентскому кубку

«У нас было несколько матчей, где Андрей спасал игру с помощью своей энергии — делал молниеносный рывок к своим воротам и выручал. Это не приносит ему очков, зато спасает очки нам. Это говорит о том, на каком уровне он понимает игру сейчас».

Недавний комплимент от главного тренера «Каролины» Род Бринд’Амора в адрес нападающего Андрея Свечникова звучит, конечно, здорово, но стоит признать — энергия это далеко не все, что дает своей команде российский нападающий. 2022-й пока вообще складывается для 21-летнего хоккеиста почти идеально — он набирал очки в 8 из 11 матчей нового года и тащит «Ураганов» к лидерству в Национальной хоккейной лиге.

В воскресном матче против «Сан-Хосе» Свечников в очередной раз стал самым заметным из действующих лиц. Во-первых, он подтвердил свой же недавний тезис о том, что силовой аспект — одна из важнейших составляющих его стиля:

«Я не выхожу с мыслью кого-то вывести из строя, но если ситуация требует силового приема, то я не буду долго раздумывать. Я люблю этот аспект хоккея, это мой стиль, и я буду и дальше его придерживаться».

Андрей устроил потасовку с канадцем Джеффри Вилом, и пусть завершилась она не очень удачно для русского вундеркинда, — он оказался на скамейке запасных «Шаркс» — сражался 37-й номер «Каролины» очень отчаянно.

Ну, а во-вторых, Свечников принес «Харрикейнз» очередные 2 очка. Никакой особой эстетики в его заброшенной шайбе не было, но голам, которые забиваются за 4 минуты до конца основного времени при равном счете, она и не нужна.

Хозяева разыграли самую классическую из возможных комбинаций — выигранное вбрасывание в чужой зоне, скидка на синюю линию, бросок защитника. Ну, а россиянин оказался самым удачливым и расторопным на пятаке, занеся шайбу в пустые ворота.