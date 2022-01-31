Капризов обновил свой рекорд на глазах у родителей! Теперь он гонится за Овечкиным

До Александра Великого всего 6 очков

Перед выездным матчем «Миннесоты» с «Айлендерс» в жизни Кирилла Капризова случилось два локальных повода для счастья.

Во-первых, шеф-повар «Дикарей» Мэгги попыталась приготовить специально для него и Дмитрия Куликова традиционный русский борщ с блинчиками. Говорят, получилось вкусно, но, разумеется, не так, как у мамы. Здесь уж обмануть улыбчивую американку и пойти на сделку с совестью парни просто не смогли.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/XZqWWY2khMg" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Во-вторых, родители звезды «Уайлд» Олег и Наталья прилетели в Нью-Йорк и впервые посетили игру сына в НХЛ. И, конечно, клубные соцсети не смогли упустить момент, чтобы заснять Капризовых на трибунах. Интересно, что для получения американской визы им пришлось две недели провести в Доминикане и возиться с документами в местном посольстве. Зато уже завтра они смогут приехать домой к сыну, а через неделю отправиться вместе с ним на Матч звезд в Чикаго. Ну и мог ли Кирилл в этот день после заряда борща не порадовать их?

Мы так привыкли к тому, насколько регулярно сибиряк генерирует красоту для хайлайтов, что будто забыли о его многогранности и умении набирать очки не только за счет мастерства, но и за счет банальной работы. Сегодняшние два очка воспитанника «Кузни» на «Ю-Би-Эс Арене» случились именно благодаря его разноплановости.

В начале первого периода он помог первой спецбригаде большинства «Миннесоты» удвоить раннее преимущество, отвоевав шайбу за воротами у Адама Пелека и выдав пас на пятак Йоэлю Эрикссону Эку.

А когда в середине третьей двадцатиминутки хозяева вплотную подобрались к «Дикарям» и были близки к тому, чтобы сравнять, Капризов исполнил под воротами роль Джо Павелски и здорово подправил наброс Мэтта Дамбы. И если голевой пас на шведа позволил россиянину повторить свой бомбардирский рекорд прошлого сезона (51 очко), то победная шайба в ворота Ильи Сорокина окончательно переписала его на глазах у родителей. Причем для того, чтобы повторить прошлогодние цифры лучшему бомбардиру «Уайлд» понадобилось всего 39 матчей — а это на 14 меньше, чем в предыдущей регулярке.

Звание первой звезды матча, новый рекорд результативности, продолжение 11-матчевой серии с очками — это ли не лучший подарок для двух самых дорогих людей в жизни Кирилла, которые для встречи с сыном проделали путь около 9000 километров?