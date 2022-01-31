Радулов наконец-то забил — не получалось 28 матчей и 95 дней

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Сезон Александра Радулова — небольшой кошмар и напоминание о том, как быстро могут сдать нападающие, которые играют в энергозатратном стиле. Радулов всю карьеру уничтожал на площадке не только за счет классных рук и нестандартных решений, но и за счет невероятной энергии — моментами казалось, что он был повсюду.

Проблемы начались еще два года назад — «Даллас» массово накрыло депрессией, Александр забросил всего 13 шайб за регулярку, но отдохнул в ковидную паузу и красиво дошел с командой до финала. Прошлый сезон уничтожила тяжелая травма, а в этом настоящего Радулова мы уже не видим — ему 35, и ноги толком не успевают за тем, что происходит на площадке. В его команде есть пример ветерана, который здорово выглядит после 35 — Джо Павелски. Но, давайте честно, Александр не умеет играть под воротами так, как это делает американец.

Поэтому сезон Радулова — огромный камень, который он пытается запихнуть на гору. Он не забивал 28 матчей подряд — это почти 100 дней, если считать с 28 октября. У него 2 гола и всего 15 очков в 36 матчах — грустно, но он не сдается.

Сегодня он помог разобрать «Бостон» — Радулов с партнерами забросили 6 шайб очень приличной команде. Гол Александра — почти без шансов для Улльмарка.

«Всегда приятно забивать. Когда не можешь забить, нужно сохранять настрой, делать незаметные вещи правильно, чтобы команда побеждала. Я знал, что смогу развернуть все в свою пользу, надеюсь, что продолжу забрасывать шайбы», — сказал Радулов после матча.