Нападающий «Вашингтона» рассказал о вредной привычке Овечкина

"Каждый раз, когда мы садимся в самолет, он всегда берет в Subway острый итальянский 30-сантиметровый сэндвич (смеется). Он всегда приезжает к самолету, садится и просто ест этот огромный, длиной в фут, острый итальянский сэндвич.

Я имею в виду, у нас есть приготовленная шеф-поваром еда здесь. Хорошая, здоровая еда. В самолете также у нас организовано хорошее питание. Но он любит ходить в Subway и покупать сэндвич за свои кровные 7 баксов", — приводит слова форварда The Athletic.