Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Баффало
52
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Аризона
Б
23
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас
Калгари
34
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Ванкувер
42
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Оттава
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Сиэтл
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Торонто
17
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Вашингтон
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Флорида
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Сан-Хосе
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Виннипег
31
Все события
Фоторепортажи
24Главные зарубежные красавицы Олимпийских игр в Пекине
13Олимпийские объекты Пекина-2022
11:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Нападающий «Вашингтона» рассказал о вредной привычке Овечкина

Нападающий «Вашингтона» Ларс Эллер рассказал о вредной привычке капитана команды Александра Овечкина.

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

"Каждый раз, когда мы садимся в самолет, он всегда берет в Subway острый итальянский 30-сантиметровый сэндвич (смеется). Он всегда приезжает к самолету, садится и просто ест этот огромный, длиной в фут, острый итальянский сэндвич.

Я имею в виду, у нас есть приготовленная шеф-поваром еда здесь. Хорошая, здоровая еда. В самолете также у нас организовано хорошее питание. Но он любит ходить в Subway и покупать сэндвич за свои кровные 7 баксов", — приводит слова форварда The Athletic.

 Россия — чемпион по переходам спортсменов в другие страны. Кто перед Олимпиадой в Пекине менял гражданство?
Назван продукт, который сам выводит холестерин из организма
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь