Двадцать шесть сейвов Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Оттаву»

Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) в пользу хозяев.

В составе победителей голами отметились Энтони Бовиллье (19), Оливер Вальстрем (29), Мэтью Барзал (36) и Адам Пелеч (48). У «Оттавы» автором единственной заброшенной шайбы стал Ник Холден (2).