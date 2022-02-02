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10:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Двадцать шесть сейвов Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Оттаву»

Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» обыграли «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Айлендерс
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Источник: Reuters

Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) в пользу хозяев.

В составе победителей голами отметились Энтони Бовиллье (19), Оливер Вальстрем (29), Мэтью Барзал (36) и Адам Пелеч (48). У «Оттавы» автором единственной заброшенной шайбы стал Ник Холден (2).

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 26 бросков из 27. Игроки «Оттавы» Артем Зуб и Егор Соколов очков не набрали.

Айлендерс
4:1
1:1, 2:0, 1:0
Оттава
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