Овечкин не может забить? Не проблема — есть Орлов!

Устать от противостояния «Вашингтона» с «Питтсбургом» практически невозможно. Дуэль извечных соперников Александра Овечкина и Сидни Кросби, которые одновременно пришли в лигу почти 17 лет назад, до сих пор приковывает внимание даже нейтральных болельщиков. Команды уже дважды встречались в нынешнем чемпионате, обменявшись победами (1:6 и 4:2), но сегодня «Кэпиталз» впервые в сезоне приехали в гости к «Пингвинз» и столкнулись с большим количеством проблем.

Команда Майка Салливана после трех домашних поражений подряд («Сиэтл», «Детройт», «Лос-Анджелес») сделала ставку на активное стартовое давление. В течение нескольких минут гости с трудом выходили из своей зоны, а Даниэль Спронг не справился с таким напряжением и отправился в бокс штрафников. В последнее время реализация большинства — мощнейшее оружие «Питтсбурга». В январе по этому показателю команда заняла второе место в НХЛ и 15 раз поразила ворота соперника. Однако Крис Летанг умеет создать трудности на ровном месте. Опытнейший защитник «Пингвинз» допустил ошибку на синей линии, позволив убежать в атаку Нику Дауду. Американец не стал упускать такую возможность и открыл счет в меньшинстве.

Впрочем, хозяева не сильно расстроились и уже через 36 секунд Евгений Малкин реализовал численный перевес. Россиянин не так давно вернулся в строй после длительного восстановления от травмы и потихоньку набирает физическую форму. Пока нельзя сказать, что форвард демонстрирует на льду какой-то запредельный уровень, но очки набирает исправно. Сегодня Евгений продлил свою серию с набранными баллами до девяти игр, а в 12 встречах сезона в его активе 13 (5+8) очков. Это первый матч Малкина против «Вашингтона» в текущем чемпионате.

У Витека Ванечека было немало работы, но уже на седьмой минуте первого периода он вынужден был уступить место Илье Самсонову. В начале встречи в чешского вратаря «Вашингтона» врезался нападающий «Пингвинз» Каспери Капанен. Ванечек продолжил встречу, однако через 20 секунд после гола Малкина попросил замену. В последних шести матчах Витек демонстрировал отличную игру — 159 спасений после 169 бросков с процентом надежности 94,1. Тем не менее, Самсонов не растерялся и здорово вкатился в матч. Игроки «Питтсбурга» моментально нагрузили россиянина и тому пришлось совершать вот такие невероятные сэйвы.

И все же долго держать ворота на замке у Ильи не получилось. Всего через несколько минут после его появления на льду Брайан Раст реализовал очередное большинство «Питтсбурга». В эпизоде принял активное участие Малкин. Евгений хоть и не набрал очко в голевой атаке, но несмотря на жесткий силовой прием от Тома Уилсона на синей линии, сумел сохранить шайбу в зоне атаки.

Воспользовался численным перевесом и «Вашингтон». Дмитрий Орлов забил шестую шайбу в сезоне, наказав соперника за невнимательность. Россиянину дали спокойно сыграть на добивании после броска Конора Шири.

Несмотря на равный счет в матче, «Питтсбург» полностью владел инициативой. Второй период гости начали абсолютно провально и к седьмой минуте уступали по броскам 0−13. Защитник команды Тревор ван Римсдайк выбросил шайбу за пределы площадки, а хозяева в третий раз в матче забили в большинстве. Главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт был просто в ярости от происходящего на площадке, в том числе и от судейский решений — после запроса штаба «Питтсбурга» гол Гарнета Хэтэуэя отменили из-за атаки на вратаря. И все-таки гости нашли способ ответить. Даниэль Спронг отработал два своих удаления и после классного прохода сравнял счет.

Судьба противостояния решилась только в овертайме. Сидни Кросби упустил хорошую возможность забросить 499-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, а вот Орлов продолжил демонстрировать свои снайперские задатки. Защитник эффектно сместился с шайбой в центр и переиграл Тристана Джарри. Дмитрия заслуженно признали первой звездой встречи, а вторую получил Самсонов. За 57 минут игрового времени он отразил 43 броска и подарил своей команде шанс.