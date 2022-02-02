Русский вратарь — лучший в Америке! Василевский первым в сезоне НХЛ добрался до отметки в 25 побед
Без лишней суеты Андрей движется к очередной «Везине».
Без лишней суеты Андрей движется к очередной «Везине».
Все-таки разговоры о том, что Андрей Василевский готов к тому, чтобы снова претендовать на приз лучшему голкиперу по итогам сезона — это совсем не пустая болтовня. Пусть Василевский в этом сезоне показывает не так много ярких моментов и сумасшедших сэйвов, но для голкипера высокого уровня всегда была важна стабильность и та уверенность, которую он привносит в игру команды. С этим у Андрея полный порядок, что он в очередной раз продемонстрировал в домашнем матче против «Сан-Хосе».
Формально отраженных бросков было вроде бы немного — всего 19 из 21, что намного меньше, чем у визави Джеймса Раймера (29/32). Но сыграно было максимально надежно, без вариантов для соперника и нервотрепки для своих.
Россиянин одержал 25-ю победу в сезоне и по этому важнейшему показателю вышел на чистое первое место среди голкиперов, опережая Фредерика Андерсена («Каролина»), который выиграл 24 матча.
Голкипер остановил парочку выходов один на один, нейтрализовал момент, когда хоккеисты «Шаркс» устроили штурм на пятачке после окончания удаления Яна Рутты в первом периоде, и все его действия словно говорили: «Не волнуйтесь, у своих ворот все под контролем».
Возможно, болельщикам «Тампы» было несколько обидно, что самое красивое спасение матча досталось не Василевскому, а Джеймсу Раймеру, который в блестящем прыжке к дальней штанге не позволил забить Алексу Киллорну. Но заветные два очка достались команде Андрея, а это значит, что все было сделано правильно.