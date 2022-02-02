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10:24 (мск), источник: Sport24

Русский вратарь — лучший в Америке! Василевский первым в сезоне НХЛ добрался до отметки в 25 побед

Без лишней суеты Андрей движется к очередной «Везине».

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Источник: AP 2021

Все-таки разговоры о том, что Андрей Василевский готов к тому, чтобы снова претендовать на приз лучшему голкиперу по итогам сезона — это совсем не пустая болтовня. Пусть Василевский в этом сезоне показывает не так много ярких моментов и сумасшедших сэйвов, но для голкипера высокого уровня всегда была важна стабильность и та уверенность, которую он привносит в игру команды. С этим у Андрея полный порядок, что он в очередной раз продемонстрировал в домашнем матче против «Сан-Хосе».

Формально отраженных бросков было вроде бы немного — всего 19 из 21, что намного меньше, чем у визави Джеймса Раймера (29/32). Но сыграно было максимально надежно, без вариантов для соперника и нервотрепки для своих.

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Россиянин одержал 25-ю победу в сезоне и по этому важнейшему показателю вышел на чистое первое место среди голкиперов, опережая Фредерика Андерсена («Каролина»), который выиграл 24 матча.

  • Андрей Василевский («Тампа») — 25 побед,
  • Фредерик Андерсен («Каролина»), Юусе Сарос («Нэшвилл») — 24,
  • Сергей Бобровский («Флорида»), Тристан Джарри («Питтсбург») — 23.

Голкипер остановил парочку выходов один на один, нейтрализовал момент, когда хоккеисты «Шаркс» устроили штурм на пятачке после окончания удаления Яна Рутты в первом периоде, и все его действия словно говорили: «Не волнуйтесь, у своих ворот все под контролем».

Возможно, болельщикам «Тампы» было несколько обидно, что самое красивое спасение матча досталось не Василевскому, а Джеймсу Раймеру, который в блестящем прыжке к дальней штанге не позволил забить Алексу Киллорну. Но заветные два очка достались команде Андрея, а это значит, что все было сделано правильно.

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Тампа-Бэй
3:2ОТ
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