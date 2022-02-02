Испортил настроение Овечкину и попал в компанию к Гретцки. Панарин снова выбил 50 очков за сезон

Матч «Рейнджерс» — «Флорида» был интересен российским поклонникам хоккея двумя противостояниями: бывших партнеров по «Коламбусу» и просто больших друзей Артемия Панарина и Сергея Бобровского, а также двух наших вратарей — Игоря Шестеркина и того же Бобровского. Но тренерский штаб «Пантерз» отменил обе дуэли, дав паузу своему первому номеру и доверив рамку 20-летнему американцу Спенсеру Найту. Впрочем, Панарин и Шестеркин и в отсутствии Боба смогли стать одними из главных героев вечера в «Мэдисон-сквер-гарден».

Артемий в шестой раз в календарном году набрал больше одного очка за матч. Во втором периоде он от своих ворот запустил молниеносную контратаку «Нью-Йорка» — вырезал длинную передачу на Райана Строума, который аккуратно отыскал на дальней штанге Криса Крайдера. Этот гол в итоге станет победным.

В третьей двадцатиминутке Панарин результативным ассистом поучаствовал в удачном для «Рейнджерс» розыгрыше большинства. Правда, основная заслуга здесь принадлежит Мике Зибанежаду, эффектно вложившему шайбу в клюшку все тому же Крайдеру.

К слову, своими голевыми передачами в атаках с голами Крайдера российский форвард «Рейнджерс» портит настроение Александру Овечкину. Крис возглавляет гонку лучших снайперов сезона, а после игры с «Флоридой» оторвался от Ови уже на 4 заброшенные шайбы.

Сам же Артемий в этом матче преодолел отметку в 50 набранных очков, став четвертым незадрафтованным хоккеистом в истории, который начал карьеру в НХЛ с 7 подряд сезонов с пятью десятками результативных баллов. Так парень из шахтерского городка Коркино оказался в компании самого Уэйна Гретцки.

Панарину суждено было поставить точку в этой игре. Когда «Флорида» сняла вратаря и пыталась спасти матч, русский нападающий проткнул шайбу по борту, умчался к пустой рамке и зажег на табло цифры 5:2. В 11 матчах 2022-го у Панарина 16 очков — топ-результат.