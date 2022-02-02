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11:00 (мск), источник: Sport24

Передача Любушкина помогла «Аризоне» прервать 10-матчевую победную серию «Колорадо»

«Аризона Койотис» обыграла «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

Колорадо
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Источник: Reuters

В составе победителей в основное время отличились Алекс Гальченюк и Лоусон Круз. Российский защитник Илья Любушкин сделал одну голевую передачу и заработал коэффициент полезности «+1». Победный буллит реализовал Гальченюк.

За проигравших шайбы забросили Назем Кадри и Микко Рантанен. Россияне Валерий Ничушкин и Михаил Мальцев отыграли соответственно 19:41 и 6:44, но не отметились результативными действиями.

Победная серия «Эвеланш» прервалась на отметке в 10 матчей. «Койотис» одержали первую победу за 6 встреч.

Колорадо
2:3Б
0:0, 2:1, 0:1, 0:0
Аризона
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