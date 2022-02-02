Передача Любушкина помогла «Аризоне» прервать 10-матчевую победную серию «Колорадо»

В составе победителей в основное время отличились Алекс Гальченюк и Лоусон Круз. Российский защитник Илья Любушкин сделал одну голевую передачу и заработал коэффициент полезности «+1». Победный буллит реализовал Гальченюк.

За проигравших шайбы забросили Назем Кадри и Микко Рантанен. Россияне Валерий Ничушкин и Михаил Мальцев отыграли соответственно 19:41 и 6:44, но не отметились результативными действиями.