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21:57 (мск), источник: ТАСС

Овечкин не примет участия в Матче всех звезд НХЛ из-за попадания в ковид-протокол

ТАСС, 2 февраля. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не сыграет в Матче всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: AP 2021

Включение в ковид-протокол может быть связано с рядом причин — от положительного результата теста на коронавирус до контакта с риском заражения.

Овечкин был выбран капитаном команды Столичного дивизиона, о новом капитане пока не сообщается. Также из россиян в Матче всех звезд НХЛ примут участие нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов (команда Столичного дивизиона), голкипер «Тампы» Андрей Василевский (команда Атлантического дивизиона) и нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов (команда Центрального дивизиона).

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Российский нападающий набрал 58 очков в текущем сезоне (29 шайб + 29 результативных передач). Также на счету Овечкина 759 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, он занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги. Россиянина опережают только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Овечкину 36 лет, россиянин был задрафтован «Вашингтоном» в 2004 году под общим первым номером, за столичный клуб он выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз — лучшим снайпером, трижды завоевывал приз «Тед Линдсей Эворд», который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков, и один раз — «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), в 2018 году Овечкин с «Вашингтоном» выиграл Кубок Стэнли В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира, на счету форварда также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.

Матч всех звезд НХЛ пройдет в Лас-Вегасе 5 февраля. Он будет состоять из трех игр в формате «три на три» с участием четырех команд — по одной от каждого дивизиона. В первом полуфинале встретятся команды Атлантического и Столичного дивизионов, во втором — Центрального и Тихоокеанского.

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