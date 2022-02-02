Овечкин не примет участия в Матче всех звезд НХЛ из-за попадания в ковид-протокол

Включение в ковид-протокол может быть связано с рядом причин — от положительного результата теста на коронавирус до контакта с риском заражения.

Овечкин был выбран капитаном команды Столичного дивизиона, о новом капитане пока не сообщается. Также из россиян в Матче всех звезд НХЛ примут участие нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов (команда Столичного дивизиона), голкипер «Тампы» Андрей Василевский (команда Атлантического дивизиона) и нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов (команда Центрального дивизиона).

Фоторепортаж Как Овечкин фотографируется со звездами

Российский нападающий набрал 58 очков в текущем сезоне (29 шайб + 29 результативных передач). Также на счету Овечкина 759 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, он занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги. Россиянина опережают только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Овечкину 36 лет, россиянин был задрафтован «Вашингтоном» в 2004 году под общим первым номером, за столичный клуб он выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз — лучшим снайпером, трижды завоевывал приз «Тед Линдсей Эворд», который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков, и один раз — «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), в 2018 году Овечкин с «Вашингтоном» выиграл Кубок Стэнли В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира, на счету форварда также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.