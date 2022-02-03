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09:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Вашингтон» потерпел поражение в первом матче сезона НХЛ без Овечкина

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» потерпели поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Эдмонтон Ойлерз».

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Источник: Reuters
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Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась со счетом 5:3 (3:1, 0:1, 2:1) в пользу гостей.

В составе победителей дубль оформил Райан Ньюджент-Хопкинс (56-я минута и 59-я), еще по одной шайбе забросили Леон Драйзайтль (2), Эвандер Кейн (4) и Коннор Макдэвид (6).

У «Кэпиталз» голами отметились Ларс Эллер (8), Конор Шири (30) и российский форвард Евгений Кузнецов (43).

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провел на льду 20 минут и нанес один бросок в створ ворот. Голкипер Илья Самсонов отразил один бросок из четырех и был заменен на 6-й минуте встречи.

Капитан «столичных» Александр Овечкин пропустил матч из-за коронавируса.

Вашингтон
3:5
1:3, 1:0, 1:2
Эдмонтон
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