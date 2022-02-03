«Вашингтон» потерпел поражение в первом матче сезона НХЛ без Овечкина

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась со счетом 5:3 (3:1, 0:1, 2:1) в пользу гостей.

В составе победителей дубль оформил Райан Ньюджент-Хопкинс (56-я минута и 59-я), еще по одной шайбе забросили Леон Драйзайтль (2), Эвандер Кейн (4) и Коннор Макдэвид (6).

У «Кэпиталз» голами отметились Ларс Эллер (8), Конор Шири (30) и российский форвард Евгений Кузнецов (43).

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провел на льду 20 минут и нанес один бросок в створ ворот. Голкипер Илья Самсонов отразил один бросок из четырех и был заменен на 6-й минуте встречи.