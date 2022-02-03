Капризов делает красоту! Русский талант «Миннесоты» забил в касание после потрясающего паса партнера
У Кирилла теперь 19 шайб — он стал лучшим снайпером своей команды.
У Кирилла теперь 19 шайб — он стал лучшим снайпером своей команды.
Голкипера «Чикаго» Марка-Андре Флери на протяжении последних пары недель активно сватают в «Вашингтон», где Самсонов, Ванечек и Копли не могут разобраться, кто из них соответствует уровню первого номера команды НХЛ. Флери, несмотря на возраст представлялся многим универсальным решением вратарской проблемы «Столичных», однако встреча с «Миннесотой» подпортила статистику ветерана вратарского цеха. Марк-Андре получил от «Уайлд» пять пробоин, некоторые из которых получились очень обидными.
Таким вышел и гол от Кирилла Капризова, который был третьим по счету в этой встрече. Россиянин подкараулил ошибку соперника на чужой синей линии, отобрал шайбу и организовал контратаку, которую поддержал Матс Цуккарелло. Норвежец, получив шайбу, продемонстрировал удивительную выдержку и терпение: Цуккарелло дождался, когда Капризов откроется на максимально удобной позиции, и одной передачей отрезал сразу четверых игроков соперника.
Флери, перемещавшийся вдоль линии ворот, попытался махнуть ловушкой и забрать шайбу, но остановить точнейший выстрел в касание было нереально.
Эта шайба стала для Кирилла 19-й в сезоне. Теперь он и лучший бомбардир, и лучший снайпер «Миннесоты», поскольку по голам он обогнал Райана Хартмана. Без сомнения, Капризову придало настроения присутствие рядом родителей, которые не без приключений добрались до США. Визу в Америку им пришлось оформлять аж в Доминикане, где они пробыли две недели перед вылетом в Нью-Йорк. В Чикаго они не полетели, но отправятся с Кириллом на Матч всех звезд в Вегас.
«Я жду от мамы ее фирменных блюд нашей русской кухни. Сейчас она устала, но когда я вернусь с выезда, все будет готово», — с улыбкой сказал Капризов.