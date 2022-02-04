Овечкин — фаворит на звание лучшего игрока сезона НХЛ по версии The Score, Шестёркин — 5-й

На первое место издание поставило российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Нападающий в 46 матчах текущего сезона забил 29 голов и отдал 29 результативных передач. Хоккеист идёт на пятом месте в бомбардирской гонке с 58 набранными очками. Лидируют форвард Джонатан Юбердо из «Флориды Пантерз» и нападающий Леон Драйзайтль из «Эдмонтон Ойлерз» (по 63 очка).