Текущие события
Хоккей. Олимпийский турнир
07:10
Россия
Швейцария
52
Хоккей. Олимпийский турнир
07:10
Дания
Китай
13
Хоккей. Олимпийский турнир
5.02
Канада
Финляндия
Хоккей. Олимпийский турнир
5.02
Япония
Дания
Хоккей. Олимпийский турнир
5.02
Чехия
Швеция
Хоккей. Олимпийский турнир
5.02
США
Россия
Все события
Фоторепортажи
5Лучшие кадры Олимпиады в Пекине
13Олимпийские объекты Пекина-2022
18:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Овечкин — фаворит на звание лучшего игрока сезона НХЛ по версии The Score, Шестёркин — 5-й

The Score опубликовал свой список фаворитов на получение «Харт Трофи» — приза, вручаемого лучшему игроку сезона в НХЛ.

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021

На первое место издание поставило российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Нападающий в 46 матчах текущего сезона забил 29 голов и отдал 29 результативных передач. Хоккеист идёт на пятом месте в бомбардирской гонке с 58 набранными очками. Лидируют форвард Джонатан Юбердо из «Флориды Пантерз» и нападающий Леон Драйзайтль из «Эдмонтон Ойлерз» (по 63 очка).

Второе место осталось за капитаном «Эдмонтона» Коннором Макдэвидом, на третье поставили Юбердо, а на четвёртое — форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса.

Пятую позицию The Score отдал российскому вратарю «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорю Шестёркину. Голкипер в текущем сезоне сыграл 28 матчей в старте, одержав 22 победы при 93,7% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.10.

 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь