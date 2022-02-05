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07:50 (мск), источник: ТАСС

НХЛ проведет несколько матчей следующего сезона в Финляндии и Чехии

Часть предсезонных встреч примут Германия и Швейцария.

НХЛ: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

ТАСС, 5 февраля. Национальная хоккейная лига (НХЛ) проведет несколько матчей следующего розыгрыша регулярного чемпионата в Финляндии и Чехии. Об этом заявил комиссар лиги Гэри Беттмэн на пресс-конференции перед началом звездного уик-энда НХЛ в Лас-Вегасе.

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По словам Беттмэна, лига также планирует организовать несколько предсезонных игр в Швейцарии и Германии. Информация о матчах, которые пройдут в Европе, датах и городах их проведения станет известна позже. Также Беттмэн заявил, что матч «Зимней классики», традиционно проходящий на открытом воздухе, в 2023 году примет бейсбольный стадион Fenway Park в Бостоне, на котором подобная игра проводилась в 2010 году. Соперник одноименной команды и дата проведения встречи станут известны позднее.

НХЛ проводит матчи за пределами США и Канады с 1997 года. Вынесенные встречи принимали Стокгольм, Хельсинки, Прага, Лондон, Берлин, Гетеборг, Токио и Сайтама. Последняя игра НХЛ за пределами США и Канады прошла в ноябре 2019 года в Стокгольме — «Тампа» со счетом 5:3 обыграла «Баффало».

НХЛ планировала провести вынесенные встречи в Европе в 2020 году. «Бостон» и «Нэшвилл» должны были сыграть предсезонные матчи в германском Мангейме и швейцарском Берне. Также в сезоне-2020/21 должны были пройти вынесенные игры регулярного чемпионата в Праге, однако из-за пандемии коронавируса они не состоялись.

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