Капризов — в форме Овечкина! Русский нападающий разорвал Матч звезд

Первый день звездного уикенда всегда ярче — конкурсы запоминаются куда лучше, чем игра на прокатах с разгромным счетом во второй день. В этом году ожидалось участие сразу четырех российских игроков — Кирилла Капризова, Евгения Кузнецова, Андрея Василевского и Александра Овечкина, но последний попал в ковид-протокол и не добрался до Лас-Вегаса. Впрочем, на Матче звезд его все же вспомнили.

Капризов, дебютировавший на Матче звезд НХЛ, скинул с себя свитер «Миннесоты», под которым оказался свитер «Вашингтона» с восьмым номером и фамилией «Овечкин» на спине. Получил от Кузнецова шлем с восьмым номером и поехал реализовывать буллит. Жюри, правда, не оценили трюк Кирилла — кто-то вообще выставил «6».

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Куда выше оценили мастерство Тревора Зеграса, который с завязанными глазами исполнил настоящий шедевр. Правда, возникают сомнения: а он точно ничего не видел?

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А вот Алекс Дебринкэт из «Чикаго» вспомнил фильм «Мальчишник в Вегасе».

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Конкурс на самого быстрого игрока — классический, и ничего нового тут не придумаешь. Выиграл Джордан Кайру из «Сент-Луиса», а вот Евгений Кузнецов занял последнее место, уступив победителю чуть больше секунды.

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Организаторы подготовили и парочку новых конкурсов, а самым ярким стал своеобразный покер — игрокам нужно было на точность выбивать карты. Куда лучше классического конкурса на точность. Ах да, он потом тоже был.

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