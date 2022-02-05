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08:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Капризов — в форме Овечкина! Русский нападающий разорвал Матч звезд

А Кузнецов стал самым медленным.

НХЛ: таблица и календарь
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Первый день звездного уикенда всегда ярче — конкурсы запоминаются куда лучше, чем игра на прокатах с разгромным счетом во второй день. В этом году ожидалось участие сразу четырех российских игроков — Кирилла Капризова, Евгения Кузнецова, Андрея Василевского и Александра Овечкина, но последний попал в ковид-протокол и не добрался до Лас-Вегаса. Впрочем, на Матче звезд его все же вспомнили.

Капризов, дебютировавший на Матче звезд НХЛ, скинул с себя свитер «Миннесоты», под которым оказался свитер «Вашингтона» с восьмым номером и фамилией «Овечкин» на спине. Получил от Кузнецова шлем с восьмым номером и поехал реализовывать буллит. Жюри, правда, не оценили трюк Кирилла — кто-то вообще выставил «6».

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Куда выше оценили мастерство Тревора Зеграса, который с завязанными глазами исполнил настоящий шедевр. Правда, возникают сомнения: а он точно ничего не видел?

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А вот Алекс Дебринкэт из «Чикаго» вспомнил фильм «Мальчишник в Вегасе».

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Конкурс на самого быстрого игрока — классический, и ничего нового тут не придумаешь. Выиграл Джордан Кайру из «Сент-Луиса», а вот Евгений Кузнецов занял последнее место, уступив победителю чуть больше секунды.

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Организаторы подготовили и парочку новых конкурсов, а самым ярким стал своеобразный покер — игрокам нужно было на точность выбивать карты. Куда лучше классического конкурса на точность. Ах да, он потом тоже был.

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Самым ярким моментом конкурса вратарского мастерства стал буллит Криса Крайдера, который он исполнил в стиле Никиты Кучерова. Пострадал одноклубник Кучерова Василевский, но на пару с Джеком Кэмпбеллом из «Торонто» он отбил по 9 бросков и принес победу команде Атлантического дивизиона.

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