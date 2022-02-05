Текущие события
Хоккей. Олимпийский турнир
2-й период
Япония
Дания
41
Хоккей. Олимпийский турнир
2-й период
Чехия
Швеция
10
Хоккей. Олимпийский турнир
16:10
США
Россия
Хоккей. Олимпийский турнир
07:10
Канада
Финляндия
111
Хоккей. Олимпийский турнир
6.02
Китай
Япония
Хоккей. Олимпийский турнир
6.02
Швейцария
США
Все события
Фоторепортажи
20Зрелое женское: топ-10 эффектных фигуристок Олимпиады в Пекине
7Непряева стала первой россиянкой, выигравшей «Тур де Ски»
12:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Матч звезд НХЛ 2023 года пройдет во Флориде, «Бостон» организует «Зимнюю классику»

НХЛ объявила подробности проведения «Зимней классики», Матча звезд и встречи в рамках Stadiums Series в 2023 году, сообщается на официальном сайте НХЛ на русском языке.

Бостон
Каролина
ФлоридаНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021
Читайте также
НХЛ может провести Кубок мира до Олимпиады 2026 года

«Зимняя классика» пройдёт на 39-тысячной арене «Фенвей Парк» в Бостоне, где обычно играет бейсбольная команда «Бостон Ред Сокс». Соперник «Брюинз» определится позже. Команда проведёт матч на открытом воздухе в 6-й раз. В 2010 году «Бостон» уже играл в «Зимней классике» и обыграл «Филадельфию Флайерз» (2:1 ОТ).

Матч звёзд в 2023 году будет принимать «Флорида Пантерз», он пройдёт на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» в Санрайзе 3 и 4 февраля. «Пантеры» примут мероприятие во второй раз, впервые это было в 2003 году.

Матч «Стадионной серии» примет «Каролина Харрикейнз», он пройдёт на 58-тысячном «Картер Финли Стэдиум», где выступают команды спортивного клуба «Эн-Си Стэйт Вульфпак». «Ураганы» впервые сыграют на открытом воздухе и станут 28-й командой НХЛ, проведшей матч регулярного сезона на улице. Соперник «Каролины» и точная дата встречи определятся позднее.

 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь