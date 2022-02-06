Кузнецов помог своей команде заработать миллион долларов на Матче звезд! А его задиристого партнера из Канады освистали трибуны

Полуфиналы

Столичный — Тихоокеанский — 6:4

Центральный — Атлантический — 8:5

Финал. Столичный — Центральный — 5:3

В эти выходные в Лас-Вегасе на домашней арене «Голден Найтс» состоялся 66-й в истории звездный уик-энд НХЛ, который из-за пандемии не проводился два года. В субботу лучшие игроки приняли участие в различных конкурсах на мастерство, а сегодня ночью они сыграли в матчах сборных дивизионов.

Каждая встреча проходила в формате «три на три» и состояла из двух периодов по десять минут. Из российских хоккеистов в Неваду отправились голкипер Андрей Василевский, а также нападающие Евгений Кузнецов и Кирилл Капризов.

Серьезно относится к таким играм нельзя, но это неотъемлемая часть истории лиги. В Северной Америке помешаны на любой статистике и ведется подробный подсчет очков и рекордов даже на Матчах звезд. Лучший бомбардир уик-эндов — Уэйн Гретцки, который в 18 играх набрал 25 (13+12) очков, а Горди Хоу чаще всех принимал участие — 23 раза.

Среди россиян по этому показателю лидирует Александр Овечкин. Он мог приехать на 8-й Матч звезд в карьере, но попал в ковид-протокол. Вместо него в Лас-Вегас отправился Том Уилсон, который в матче между Столичным и Тихоокеанским дивизионами открыл счет, причем сделал это с передачи Кузнецова.

Официальный твиттер «Вашингтона» мгновенно отреагировал на этот гол и написал, что Том — лучший снайпер в лиге. Раз уж приехал вместо Овечкина, то действительно нужно держать марку. Забавно, что местные болельщики никого так сильно не освистали, как Уилсона. Фанаты «Вегаса» хорошо помнят финал Кубка Стэнли-2018, да и поклонники других клубов также не сильно любят задиристого канадца. Впрочем, ему такой теплый прием ни капли не испортил настроение, а лишь раззадорил.

Команда Кузнецова одержала победу в первом полуфинале со счетом 6:4, а голкипер Фредерик Андерсен играл так, словно ему пообещали, что процент сэйвов пойдет в статистику регулярного чемпионата. Не секрет, что вратарям в развлекательных матчах труднее всего. Мало кто хочет выставлять себя цирковым клоуном и ради потехи пропускать все, что летит в створ. Датчанин был серьезно настроен и в одном из эпизодов здорово остановил скоростного Коннора Макдэвида.

В каждой встрече голкиперы менялись после десяти минут, а в матче между Центральным и Атлантическим дивизионами Кэм Тэлбот совершил шикарный сэйв. Если бы вручали приз на лучшее спасение вечера, то вратарь «Миннесоты» точно стал бы его обладателем.

Андрей Василевский пропустил три шайбы после 12 бросков, но зато выдал шикарную передачу на Остона Мэттьюса, правда, тот умудрился испортить эпизод и попал в перекладину. В итоге их команда проиграла со счетом 5:8. В составе соперника больше всех провел на льду Кирилл Капризов, который отметился двумя результативными передачами. На пару с Алексом Дебринкэтом у них получился хороший розыгрыш.

В финальном противостоянии победу со счетом одержал 5:3 одержал Столичный дивизион, а Кузнецов смог отличиться голом. Результативная передача в этой атаке на счету голкипера Андерсена, который сегодня совершенно не хотел проигрывать.

Лучшим игроком турнира был признан Клод Жиру. 34-летний форвард «Филадельфии» набрал 4 (3+1) очка и стал обладателем автомобиля. Команда Столичного дивизиона получила традиционный приз Матча звезд НХЛ — миллион долларов. Зачастую эти деньги идут на благотворительность, но такие акции не всегда афишируются. Не факт, что и Жиру оставит автомобиль себе. В 2015 году Александр Овечкин не стал лучшим игроком уик-энда, но получил машину и подарил ее детской школе из Северной Вирджинии.

Хоккейный праздник в Неваде официально завершен. Уже во вторник лига вернется к привычной рутине и продолжит регулярный чемпионат. Матч звезд, может, и не стал выдающимся, но все игроки получили хорошую эмоциональную разрядку. Лучше всего о своих выходных в Лас-Вегасе высказался главный тренер «Голден Найтс» Питер Дебур: «Вынужден признаться, но сегодня у меня небольшое похмелье». Он как никто другой знает, что все произошедшее в Лас-Вегасе — там и остается.

Составы

Атлантический дивизион

Андрей Василевский (вратарь, Тампа);

Джек Кэмпбелл (вратарь, Торонто);

Расмус Далин (защитник, Баффало);

Виктор Хедман, (защитник, Тампа);

Остон Мэттьюс, (нападающий, Торонто) — капитан;

Патрис Бержерон, (нападающий, Бостон);

Джонатан Юбердо, (нападающий, Флорида);

Дилан Ларкин, (нападающий, Детройт);

Стивен Стэмкос, (нападающий, Тампа);

Брэди Ткачак, (нападающий, Оттава);

Ник Сузуки, (нападающий, Монреаль).

Столичный дивизион

Фредерик Андерсен, (вратарь, Каролина);

Тристан Джарри, (вратарь, Питтсбург);

Адам Пелек, (защитник, Айлендерс);

Зак Веренски, (защитник, Коламбус);

Клод Жиру, (нападающий, Филадельфия) — капитан;

Себастиан Ахо, (нападающий, Каролина);

Джейк Гюнтцель, (нападающий, Питтсбург);

Джек Хьюз, (нападающий, Нью-Джерси);

Крис Крайдер, (нападающий, Рейнджерс);

Евгений Кузнецов, (нападающий, Вашингтон);

Том Уилсон, (нападающий, Вашингтон).

Центральный дивизион

Юусе Сарос, (вратарь, Нэшвилл);

Кэм Тэлбот, (вратарь, Миннесота);

Роман Йоси, (защитник, Нэшвилл);

Кэйл Макар, (защитник, Колорадо);

Джо Павелски, (нападающий, Даллас) — капитан;

Кайл Коннор, (нападающий, Виннипег);

Алекс Дебринкэт, (нападающий, Чикаго);

Назем Кадри, (нападающий, Колорадо);

Кирилл Капризов, (нападающий, Миннесота);

Клейтон Келлер, (нападающий, Аризона);

Джордан Кайру, (нападающий, Сент-Луис).

Тихоокеанский дивизион

Тэтчер Демко, (вратарь, Ванкувер);

Джон Гибсон, (вратарь, Анахайм);

Алекс Пьетранджело, (защитник, Вегас);

Коннор Макдэвид, (нападающий, Эдмонтон) — капитан;

Леон Драйзайтль, (нападающий, Эдмонтон);

Джордан Эберле, (нападающий, Сиэтл);

Джонни Годро, (нападающий, Калгари);

Адриан Кемпе, (нападающий, Лос-Анджелес);

Джонатан Маршессо, (нападающий, Вегас);

Тимо Майер, (нападающий, Сан-Хосе);

Марк Стоун, (нападающий, Вегас);

Трой Терри, (нападающий, Анахайм).