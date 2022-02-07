Мы снова увидим турнир всех сильнейших? Овечкин и Малкин получат шанс завершить карьеру в сборной

В воскресенье из Пекина пришла громкая новость, не имеющая отношения к хоккейному турниру нынешней Олимпиады, но затмевающая его полностью. Уважаемый и заслуженный Игорь Ларионов в эфире Первого канала сообщил о планах НХЛ провести Кубок мира в 2024 году в Италии, а в 2026-м поехать туда же на Олимпиаду. Выглядит проект слишком идеально, чтобы сразу поверить в него всем сердцем. Но если идея воплотится в реальность, то это будет почти революция.

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Ранее слишком часто красивые прожекты по разным причинам расходились с действительностью. Веры в НХЛ, тем не менее, куда больше, чем в проекты их российских коллег из КХЛ. Когда дело пахнет большими деньгами, североамериканские функционеры умеют работать на зависть.

Международный хоккей уже шесть лет живет без турнира с участием всех сильнейших. Кубок мира в 2016-м вышел неоднозначным как в плане качества игры, так и зрительского интереса. Даже в таком центре хоккейного мироздания, как Торонто, не удалось собрать полные трибуны на всех матчах.

Игрокам НХЛ при подписании нового коллективного соглашения обещали Олимпиаду. Зафиксированные на бумаге договоренности необходимо выполнять. Помешала «корона» — надо компенсировать.

Больше всего пока удивляет потенциальное место проведения турнира. Кубок мира целиком за пределы Канады ранее никогда не уезжал. Определенную логику в выборе Италии можно найти. Он позволит привлечь аудиторию, которая в лучшем случае следит за НХЛ по остаточному принципу из-за разницы в часовых поясах. Для самих игроков краткая поездка в гламурный Милан с семьями в разгар сезона тоже выглядит привлекательной.

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Еще один момент, о котором упомянул Ларионов. НХЛ не собирается снова создавать искусственные команды типа сборных Европы или североамериканских звезд. Их маркетинговый потенциал невысок. Тогда как за своих отчаянно болеют во всем мире. В хоккее персональные бренды раскручены слабо.

Швейцарцы и немцы вполне конкурентоспособны, если соберут лучшие составы. Драйзайтль, Йоси, Майер, Зайдер, Фиала впечатляюще зажигают в НХЛ. Германию с ее населением и финансовым благополучием можно рассматривать как потенциальный рынок для продвижения хоккейной индустрии.

Применительно к России плюсы помимо удобного времени проведения матчей отыщутся легко. Все суперзвезды впервые с 2014 года сыграют вместе. Даже легендарные ветераны Овечкин и Малкин получат шанс красиво завершить карьеру в национальной команде. Панарин, Тарасенко и Кузнецов должны еще быть в порядке. А еще Кучеров, Свечников и Василевский на пике карьеры. Разве это не здорово? Мечта! Остается скрестить пальцы и ждать финального решения, одновременно надеясь, что с дурацкими штаммами коронавируса в ближайшее время будет покончено.