Хоккеист «Питтсбурга» Малкин попал в ковид-протокол НХЛ

Включение в ковид-протокол может быть связано с рядом причин, от положительного результата теста на коронавирус до контакта с риском заражения.

Малкину 35 лет, он был выбран «Питтсбургом» в 2004 году на драфте НХЛ в первом раунде под общим вторым номером. Хоккеист выступает за клуб с 2006 года. В составе «Питтсбурга» Малкин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли. Россиянин пропустил старт текущего сезона НХЛ из-за восстановления после операции, с момента возвращения на лед он провел 12 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал восемь голевых передач.