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19:19 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист «Питтсбурга» Малкин попал в ковид-протокол НХЛ

ТАСС, 7 февраля. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин включен в ковид-протокол Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба «Питтсбурга».

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Источник: AP 2021

Включение в ковид-протокол может быть связано с рядом причин, от положительного результата теста на коронавирус до контакта с риском заражения.

Малкину 35 лет, он был выбран «Питтсбургом» в 2004 году на драфте НХЛ в первом раунде под общим вторым номером. Хоккеист выступает за клуб с 2006 года. В составе «Питтсбурга» Малкин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли. Россиянин пропустил старт текущего сезона НХЛ из-за восстановления после операции, с момента возвращения на лед он провел 12 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал восемь голевых передач.

«Питтсбург» занимает третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона, после 46 матчей команда набрала 62 очка. Следующую игру клуб проведет в гостях против «Бостона» 9 февраля.

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