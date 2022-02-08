Александр Овечкин рассказал, как перенёс коронавирус
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как перенёс коронавирус.
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как перенёс коронавирус.
Как сообщает журналист Том Гулитти на своей странице в «Твиттере», российский нападающий сказал, что перенёс заболевание бессимптомно. Сегодня, 8 февраля, Овечкин сдал отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, после чего получил разрешение присоединиться к команде и возобновить тренировки в общей группе.
Напомним, Овечкин сдал положительный тест на коронавирус 2 февраля. Это произошло в последний день, когда по правилам НХЛ все игроки должны были пройти тестирование на COVID-19. С 3 февраля в силу вступили новые правила лиги по COVID-протоколам.
В текущем регулярном сезоне 36-летний форвард провёл 46 матчей, в которых набрал 58 (29+29) очков при показателе полезности «+15». «Вашингтон» в следующем матче сыграет с «Коламбус Блю Джекетс». Встреча состоится завтра, 9 февраля, начало — в 3:00 мск.