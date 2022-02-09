Шайба Кузнецова с передачи Овечкина не помогла «Вашингтону» одолеть «Коламбус» в матче НХЛ

В составе победителей отличились Патрик Лайне (30-я и 40-я минуты), Адам Боквист (33), Трей Фикс-Волански (43) и Бун Дженнер (60). У «Вашингтона» шайбы забросили Гарнет Хэтэуэй (18), Ник Дауд (21), Евгений Кузнецов (36) и Том Уилсон (58).

В матче принял участие Александр Овечкин, который ранее был выведен из ковид-протокола. В активе нападающего результативная передача в эпизоде с голом Кузнецова. Российский вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов появился на льду в начале третьего периода и сумел отразить шесть бросков.

Кузнецов забросил 15-ю шайбу в текущем сезоне, также на его счету 31 голевая передача. Овечкин набрал 59 очков (29 голов + 30 передач) за 47 игр. Их одноклубник Дмитрий Орлов и выступающие за «Коламбус» защитник Владислав Гавриков и форвард Егор Чинахов не сумели отличиться.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/hmuFjedFrCs" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Вашингтон» занимает четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 59 очков в 48 матчах. «Коламбус» идет следом на пятой сточке, на счету команды 43 очка после 44 игр. Следующий матч «Вашингтон» проведет на выезде против «Монреаля» 11 февраля. «Коламбус» в тот же день в гостях сыграет против «Баффало».