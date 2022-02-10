«Монреаль» уволил главного тренера
Руководство «Монреаля» приняло решение уволить главного тренера команды Доминика Дюшарма, сообщает журналист Франк Серавалли.
Руководство «Монреаля» приняло решение уволить главного тренера команды Доминика Дюшарма, сообщает журналист Франк Серавалли.
48-летний специалист летом 2021-го согласовал условия трехлетнего контракта с руководством «Канадиенс». На пост главного тренера Дюшарм был утвержден после увольнения Клода Жюльена в феврале того года.
Под его руководством команда в прошлом сезоне дошла до финала Кубка Стэнли, где проиграла «Тампе».
До появления в «Канадиенс» Дюшарм добился успеха с молодежной сборной Канады, сделав ее чемпионом мира в 2018 году. А за год до этого он занял второе место на молодежном первенстве планеты.
В этом сезоне «Монреаль» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав только 23 очка в 45 матчах.
К этому моменту серия поражений «Монреаля» составляет семь игр подряд. В прошлом матче команда уступила «Нью-Джерси» со счетом 1:7.