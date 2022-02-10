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00:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Монреаль» уволил главного тренера

Руководство «Монреаля» приняло решение уволить главного тренера команды Доминика Дюшарма, сообщает журналист Франк Серавалли.

МонреальНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2021
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48-летний специалист летом 2021-го согласовал условия трехлетнего контракта с руководством «Канадиенс». На пост главного тренера Дюшарм был утвержден после увольнения Клода Жюльена в феврале того года.

Под его руководством команда в прошлом сезоне дошла до финала Кубка Стэнли, где проиграла «Тампе».

До появления в «Канадиенс» Дюшарм добился успеха с молодежной сборной Канады, сделав ее чемпионом мира в 2018 году. А за год до этого он занял второе место на молодежном первенстве планеты.

В этом сезоне «Монреаль» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав только 23 очка в 45 матчах.

К этому моменту серия поражений «Монреаля» составляет семь игр подряд. В прошлом матче команда уступила «Нью-Джерси» со счетом 1:7.

Монреаль
1:7
0:2, 1:3, 0:2
Нью-Джерси
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