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07:53 (мск), источник: ТАСС

Гол и две передачи Свечникова помогли «Каролине» разгромить «Бостон» в матче НХЛ

ТАСС, 11 февраля. «Каролина» со счетом 6:0 на выезде обыграла «Бостон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Каролина
БостонНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Заброшенными шайбами отметились Винсент Трочек (8-я минута), Андрей Свечников (23), Себастьян Ахо (29, 42), Бретт Пеше (35), Джордан Стаал (56).

Свечников также отметился двумя голевыми передачами. 21-летний форвард забросил 18 шайб и сделал 24 голевых паса в 42 матчах нынешнего сезона. В составе «Бостона» из-за дисквалификации игру пропустил нападающий Брэд Маршанд.

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«Каролина» после 45 матчей набрала 67 очков и занимает первое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Бостон» с 55 очками после 45 игр располагается на четвертой строчке в Атлантическом дивизионе. В следующем матче «Каролина» 13 февраля на выезде сыграет с «Миннесотой», а «Бостон» днем раньше в гостях встретится с «Оттавой».

В других матчах «Питтсбург» со счетом 2:0 обыграл «Оттаву», «Вашингтон» оказался сильнее «Монреаля» (5:2). Российский нападающий столичной команды Евгений Кузнецов отметился голевой передачей. Выведенный 8 февраля из коронавирусного протокола Александр Овечкин не смог прилететь в Канаду из-за ограничений и пропустил игру. Ворота «Вашингтона» защищал Илья Самсонов, отразивший 42 броска.

«Коламбус» со счетом 4:3 в овертайме обыграл «Баффало». В составе победителей голевой передачей отметился российский защитник Владислав Гавриков.

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