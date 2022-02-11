Гол и две передачи Свечникова помогли «Каролине» разгромить «Бостон» в матче НХЛ

Заброшенными шайбами отметились Винсент Трочек (8-я минута), Андрей Свечников (23), Себастьян Ахо (29, 42), Бретт Пеше (35), Джордан Стаал (56).

Свечников также отметился двумя голевыми передачами. 21-летний форвард забросил 18 шайб и сделал 24 голевых паса в 42 матчах нынешнего сезона. В составе «Бостона» из-за дисквалификации игру пропустил нападающий Брэд Маршанд.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/VScaznGbUrU" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Каролина» после 45 матчей набрала 67 очков и занимает первое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Бостон» с 55 очками после 45 игр располагается на четвертой строчке в Атлантическом дивизионе. В следующем матче «Каролина» 13 февраля на выезде сыграет с «Миннесотой», а «Бостон» днем раньше в гостях встретится с «Оттавой».

В других матчах «Питтсбург» со счетом 2:0 обыграл «Оттаву», «Вашингтон» оказался сильнее «Монреаля» (5:2). Российский нападающий столичной команды Евгений Кузнецов отметился голевой передачей. Выведенный 8 февраля из коронавирусного протокола Александр Овечкин не смог прилететь в Канаду из-за ограничений и пропустил игру. Ворота «Вашингтона» защищал Илья Самсонов, отразивший 42 броска.