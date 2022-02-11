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11:09 (мск), источник: Sport24

«Колорадо» обыграл «Тампу», несмотря на шайбу Кучерова и 44 сэйва Василевского, Ничушкин забил победный гол

«Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграла «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3.

Колорадо
Тампа-Бэй
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Источник: AP 2022

У проигравших голы забили Никита Кучеров и Брейден Пойнт. Защитник «молний» Михаил Сергачев отдал голевую передачу. Вратарь Андрей Василевский отразил 44 броска из 47.

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В составе победителей отличились Габриэль Ландеског, Девон Тэйвз и Валерий Ничушкин, шайба которого оказалась победной. «Эвеланш» выиграли 11-й матч из последних 12.

Во время загрузки произошла ошибка.

В еще одной встрече «Калгари Флэймз» переиграл «Торонто Мэйпл Лифс» — 5:2. Защитник «Калгари» Никита Задоров провел на льду 15:41 и заработал 4 минуты штрафа при 1 броске. Форвард «Мэйпл Лифс» Илья Михеев отыграл 16:41 и нанес 1 бросок. Победная серия «Торонто» прервалась на отметке в 6 матчей.

Колорадо
3:2
2:1, 1:1, 0:0
Тампа-Бэй
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