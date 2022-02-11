«Колорадо» обыграл «Тампу», несмотря на шайбу Кучерова и 44 сэйва Василевского, Ничушкин забил победный гол

У проигравших голы забили Никита Кучеров и Брейден Пойнт. Защитник «молний» Михаил Сергачев отдал голевую передачу. Вратарь Андрей Василевский отразил 44 броска из 47.

В составе победителей отличились Габриэль Ландеског, Девон Тэйвз и Валерий Ничушкин, шайба которого оказалась победной. «Эвеланш» выиграли 11-й матч из последних 12.

В еще одной встрече «Калгари Флэймз» переиграл «Торонто Мэйпл Лифс» — 5:2. Защитник «Калгари» Никита Задоров провел на льду 15:41 и заработал 4 минуты штрафа при 1 броске. Форвард «Мэйпл Лифс» Илья Михеев отыграл 16:41 и нанес 1 бросок. Победная серия «Торонто» прервалась на отметке в 6 матчей.