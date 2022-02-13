«Капризов — настоящая звезда!» Кирилл забил 20-й гол в сезоне и скоро обгонит Овечкина в споре бомбардиров

10 голов и 22 очка в 14 последних матчах — ровно столько набрал лидер «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. Россиянин впервые в заокеанской карьере добрался до солидной отметки в 20 голов за сезон и имеет шансы пощекотать нервы лидерам бомбардирского зачета — Драйзайтлю, Юбердо и Макдэвиду.

Отставание от самого результативного хоккеиста сезона Леона Драйзайтля составляет 11 очков — не так уж много, если учесть нынешнюю стабильность Кирилла. А до показателей Александра Овечкина новокузнечанину осталось 6 баллов. Так как Ови в последнее время хандрит и пропускает матчи, то не исключено, что в ближайшую неделю именно Капризов станет лучшим российским бомбардиром сезона НХЛ.

В матче с «Каролиной» Кирилл забил классный гол, подкараулив ошибку соперника. «Ураганы» небрежно вышли из зоны, передача на ход партнеру пришлась в его же конек, после чего Капризов перехватил, вышел к воротам и эффектно расстрелял ворота Фредерика Андерсена.

«Миннесота» вела со счетом 3:0 и пыталась с комфортом завершить встречу, но у «Ураганов» нашелся свой герой, который попытался взять инициативу на себя и организовать камбэк. Это был Андрей Свечников, оформивший голевой дубль за 81 секунду.

Сначала россиянин красиво прошел между двух соперников, получив передачу в средней зоне, и точно бросил, не сближаясь с вратарем. А чуть позже реализовал численный перевес, великолепно бросив в касание. У Андрея в последних 16 матчах 9 заброшенных шайб, 12 передач и аж 49 силовых приемов.

Игра обострилась, но отыграть оставшийся дефицит в один гол «Каролина» так и не смогла.

«Проще всего сказать, что мы проиграли три из четырех матчей на выезде. Да, результат неприемлем, но я смотрю на это с позитивом. В нашей игре было много хорошего», — заметил главный тренер «Харрикейнз» Род Бриндамор.

Что же до Капризова, то он мог набрать и больше очков. В одном из эпизодов его лишил голевой передачи вратарь соперника Андерсен, который не дал забить Матсу Цуккарелло. Норвежец получил от Кирилла великолепную диагональ на чистый лед, но переиграть голкипера не сумел.

«Приятно играть против Кирилла. Он отличный игрок, прекрасно катается. Кроме того, он настоящая звезда», — признал после матча Свечников.