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13 февраля, источник: Спорт РИА Новости

Передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в игре против «Оттавы»

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Оттаве Сенаторз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Вашингтон
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Источник: AP 2022

Встреча в Вашингтоне завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) в пользу «сенаторов». У победителей шайбы забросили Алекс Форментон (6-я минута), Адам Годетт (16), Брэди Ткачук (39) и Коннор Браун (51). Единственную шайбу хозяев с передачи россиянина Александра Овечкина забросил Никлас Бекстрём (21).

На счету 36-летнего Овечкина теперь 60 (29+31) очков по системе «гол+пас» в текущем сезоне. Матч с «Оттавой» стал для Овечкина 1245-м за карьеру в лиге, по этому показателю он вышел на 95-е место в истории НХЛ, обойдя Джейсона Арнотта и Аллана Стэнли. В следующей игре он превзойдет результат Даниэля Альфредссона (1246).

В другом матче «Монреаль» дома уступил хоккеистам «Баффало» — 3:5, у гостей покер оформил Джефф Скиннер.

Вашингтон
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