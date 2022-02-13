Передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в игре против «Оттавы»

Встреча в Вашингтоне завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) в пользу «сенаторов». У победителей шайбы забросили Алекс Форментон (6-я минута), Адам Годетт (16), Брэди Ткачук (39) и Коннор Браун (51). Единственную шайбу хозяев с передачи россиянина Александра Овечкина забросил Никлас Бекстрём (21).

На счету 36-летнего Овечкина теперь 60 (29+31) очков по системе «гол+пас» в текущем сезоне. Матч с «Оттавой» стал для Овечкина 1245-м за карьеру в лиге, по этому показателю он вышел на 95-е место в истории НХЛ, обойдя Джейсона Арнотта и Аллана Стэнли. В следующей игре он превзойдет результат Даниэля Альфредссона (1246).