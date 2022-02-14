Овечкина совсем заклинило. Русский форвард ошибался в обороне и не смог забить в 6-м матче подряд

Как правило, в последние несколько сезонов все интриги в матчах с участием «Вашингтона» связаны исключительно с персоной Александра Овечкина: что неудивительно, учитывая тот факт, что почти в каждой встрече капитан «Кэпиталз» бьет один рекорд за другим. Но на этот раз центральной фигурой «Столичных» стал главный тренер клуба Питер Лавиолетт, на счету которого перед игрой против «Оттавы» было 699 побед в тренерской карьере. И учитывая нижеперечисленные факторы, у коуча Овечкина и компании были все шансы одержать 700-ю победу, став 10-м тренером в истории НХЛ, которому покорилась эта планка:

Для «Оттавы» встреча с «Вашингтоном» стала уже 5-й за последние 7 дней

Последние 2 матча команда Ди Джея Смита уступила с одинаково безнадежным счетом — 0:2

«Кэпиталз» дважды встречались с «Оттавой» в этом сезоне, и оба раза одержали победу.

Но без упоминания 8-го номера «Вашингтона» не удалось обойтись и сегодня. В каждом из двух матчей против «Сенаторз» в текущей регулярке Ови отгружал по дублю, и в этой связи было интересно посмотреть, удастся ли нашему соотечественнику вновь отметиться двумя заброшенными шайбами и прервать безголевую серию, растянувшуюся на 5 встреч.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--e0354dbb91bb702a4a39" data-vnd="e0354dbb91bb702a4a39" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=e0354dbb91bb702a4a39" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Уже на 2-й минуте встречи «Оттава» получила шанс поиграть в большинстве и завладеть инициативой, но как ни странно, преференции из этой ситуации удалось извлечь именно хозяевам — Кузнецов и компания поиздевались над пятеркой атакующих и мастерски держали шайбу, попутно тянув время. «Сенаторз» так и не создали ничего осмысленного впереди и даже не сумели полноценно закрепиться в чужой зоне.

Уже через несколько минут произошла диаметрально-противоположная ситуация: «Вашингтон» получил большинство, и не только не забил, но еще и пропустил. Овечкин не доработал на возврате и позволил Алексу Форментону нанести качественный бросок сходу — Самсонов к такому выстрелу от соперника оказался не готов.

Холодный душ в виде пропущенной в большинстве шайбы не привел «Кэпиталз» в чувство: хозяева по-прежнему не могли ничего придумать в атаке, а Овечкин продолжил ошибаться в своей зоне и терять шайбу в безобидных ситуациях. Этот сценарий матча в итоге привел ко второму голу парней в белой форме: «Сенаторз» красиво разобрались с обороной соперника, а Адам Годетт беспрепятственно завез шайбу в ворота.

Кузнецов, в отличие от более звездного соотечественника, выглядел самым острым, опасным и изобретательным игроком в составе «Вашингтона». И именно активные действия 92-го номера хозяев позволили им заработать большинство, с помощью которого «Кэпиталз» вернулись в игру: Овечкин стрельнул из «офиса», Антон Форсберг шайбу отразил, но Бэкстрем был точен на добивании — 2:1 и возрождение интриги в матче.

После перерыва команда Лавиолетта заиграла совершенно иначе — парни в красной форме наконец-то очнулись и переместились в зону соперника, где им удавалось организовывать бесконечные позиционные атаки. Но «Оттава» не только сумела выстоять, но и отправила «Кэпиталз» в нокдаун — за полторы минуты до окончания второго периода Брэди Ткачук затолкал шайбу в ворота Ильи Самсонова.

Справедливости ради стоит отметить, что «Сенаторз» больше заслуживали победы в этой встрече. Даже несмотря на сумасшедший график, парни Ди Джея Смита неплохо выглядели в физическом плане и нисколько не уступили «Кэпиталз» в движении. Шайба Коннора Брауна выглядела как окончательный приговор: такой «Вашингтон» был попросту неспособен отыграть столь крупное отставание в счете.