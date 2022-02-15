Ягр: когда в 30 лет говоришь, что будешь играть до 50, люди смеются

«Когда в 30 лет ты говоришь, что будешь играть до 50, люди смеются. Я всегда знал, что так будет. Мне нравится учить игроков, делиться с ними тем, что я знаю. Я помогаю молодым игрокам и детям и получаю от этого удовольствие. Я люблю играть в хоккей, мне нравится выходить на лёд и помогать команде», — приводит слова Ягра официальный сайт НХЛ.