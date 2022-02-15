Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Эдмонтон
03
Хоккей. Олимпийский турнир
11:40
Чехия
Швейцария
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Торонто
26
Хоккей. НХЛ
05:00
Виннипег
Чикаго
13
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Детройт
74
Хоккей. Олимпийский турнир
16:10
Канада
Китай
Все события
Фоторепортажи
21Пекин-2022: лучшие кадры 13 февраля
18Россйские лыжники выиграли вторую эстафету за два дня
07:43 (мск), источник: ТАСС

Дубль Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Детройт» в матче НХЛ

ТАСС, 15 февраля. «Миннесота» со счетом 7:4 на своей площадке обыграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Миннесота
ДетройтНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

В составе победителей тремя заброшенными шайбами отметился Мэтт Болди (6, 9, 39-я минуты), также голы забили Кирилл Капризов (25; 60, в пустые ворота), Юэль Эрикссон Эк (49), Райан Хартман (60). У проигравших отличились Дилан Ларкин (2), Густав Линдстрём (5), Лукас Рэймонд (50), Сэм Ганье (59).

Во время загрузки произошла ошибка.

Капризов забросил 22 шайбы в нынешнем сезоне. Также россиянин сделал 35 результативных передач в 43 матчах. 20-летний американец Болди оформил первый хет-трик в карьере.

«Миннесота» набрала 63 очка после 44 матчей и занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Детройт» с 50 очками в 50 играх располагается на пятой строчке в Атлантическом дивизионе.

В следующем матче «Миннесота» в ночь на 17 февраля на выезде сыграет с «Виннипегом». «Детройт» днем позже в гостях встретится «Нью-Йорк Рейнджерс».

Читайте также
Миннесота
7:4
2:2, 2:0, 3:2
Детройт
 Спортивный юрист объяснил, откуда допинг в пробе Валиевой
Захарова заявила, что Олимпиада остается местом информационной борьбы, проводимой Западом
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь