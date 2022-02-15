Дубль Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Детройт» в матче НХЛ

В составе победителей тремя заброшенными шайбами отметился Мэтт Болди (6, 9, 39-я минуты), также голы забили Кирилл Капризов (25; 60, в пустые ворота), Юэль Эрикссон Эк (49), Райан Хартман (60). У проигравших отличились Дилан Ларкин (2), Густав Линдстрём (5), Лукас Рэймонд (50), Сэм Ганье (59).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/wU7j-sLPE_s" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Капризов забросил 22 шайбы в нынешнем сезоне. Также россиянин сделал 35 результативных передач в 43 матчах. 20-летний американец Болди оформил первый хет-трик в карьере.

«Миннесота» набрала 63 очка после 44 матчей и занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Детройт» с 50 очками в 50 играх располагается на пятой строчке в Атлантическом дивизионе.