Сидни Кросби забросил 500-ю шайбу в карьере в НХЛ

Идёт второй период, гости ведут со счётом 3:2.

На 17-й минуте первого периода вторую шайбу «Питтсбурга» с передачи Евгения Малкина забросил форвард команды Сидни Кросби. Для канадца эта шайба стала 500-й в карьере в НХЛ.

Кросби проводит 1077-й матч в карьере, помимо 500 заброшенных шайб на его счету 870 голевых передач. Нападающий «Пингвинз» дебютировал в НХЛ в сезоне 2005/2006, этот сезон является для него 17-м в лиге.