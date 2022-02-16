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11:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Рейнджерс» по буллитам обыграли «Бостон», Шестеркин отразил 31 бросок

«Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграли «Бостон» со счетом 2:1.

Рейнджерс
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Источник: Reuters
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В основное время на шайбу Чарли Койла команда из Нью-Йорка ответила точным броском Филипа Хитила.

Победный буллит реализовал Ки-Андре Миллер.

Вратарь хозяев Игорь Шестеркин отразил 31 бросок.

При этом Александр Георгиев за минуту до конца овертайма заменил Шестеркина из-за протокола о сотрясении мозга, но к буллитам Шестеркин вернулся.

После этого матча «Рейнджерс» с 66 очками занимают пятое место в Восточной конференции, «Бостон» с 58 очками — на восьмой строчке.

Рейнджерс
2:1Б
0:1, 0:0, 1:0, 0:0
Бостон
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