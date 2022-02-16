«Рейнджерс» по буллитам обыграли «Бостон», Шестеркин отразил 31 бросок

В основное время на шайбу Чарли Койла команда из Нью-Йорка ответила точным броском Филипа Хитила.

Победный буллит реализовал Ки-Андре Миллер.

Вратарь хозяев Игорь Шестеркин отразил 31 бросок.

При этом Александр Георгиев за минуту до конца овертайма заменил Шестеркина из-за протокола о сотрясении мозга, но к буллитам Шестеркин вернулся.