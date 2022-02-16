«Рейнджерс» по буллитам обыграли «Бостон», Шестеркин отразил 31 бросок
«Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграли «Бостон» со счетом 2:1.
Рейнджерс
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«Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграли «Бостон» со счетом 2:1.
В основное время на шайбу Чарли Койла команда из Нью-Йорка ответила точным броском Филипа Хитила.
Победный буллит реализовал Ки-Андре Миллер.
Вратарь хозяев Игорь Шестеркин отразил 31 бросок.
При этом Александр Георгиев за минуту до конца овертайма заменил Шестеркина из-за протокола о сотрясении мозга, но к буллитам Шестеркин вернулся.
После этого матча «Рейнджерс» с 66 очками занимают пятое место в Восточной конференции, «Бостон» с 58 очками — на восьмой строчке.