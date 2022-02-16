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11:24 (мск), источник: Sport24

Юбилейный гол Кросби помог «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию», у Малкина 1 очко

«Питтсбург Пингвинз» вырвал победу у «Филадельфии Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

Питтсбург
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Источник: AP 2022

У победителей шайбы забросили Доминик Симон, Сидни Кросби, Джейк Гюнцель, Чад Руведел и Крис Летанг. Для Кросби этот гол стал 500-м за карьеру, ассистентом канадца в этом эпизоде выступил Евгений Малкин.

Во время загрузки произошла ошибка.

У проигравших голы забили Клод Жиру, Скотт Лотон, Ник Силер и Джастин Брауню Защитник Иван Проворов отыграл 29:56, нанес 1 бросок и заработал коэффициент полезности «+1».

«Питтсбург» выиграл 4-й матч подряд.

Питтсбург
5:4ОТ
2:1, 0:3, 2:0
Филадельфия
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