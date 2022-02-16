Юбилейный гол Кросби помог «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию», у Малкина 1 очко

У победителей шайбы забросили Доминик Симон, Сидни Кросби, Джейк Гюнцель, Чад Руведел и Крис Летанг. Для Кросби этот гол стал 500-м за карьеру, ассистентом канадца в этом эпизоде выступил Евгений Малкин.