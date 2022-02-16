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11:52 (мск), источник: Sport24

«Айлендерс» проиграли «Баффало», несмотря на 35 сэйвов Сорокина

«Нью Йорк Айлендерс» потерпел поражение от «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:6.

Баффало
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Источник: Reuters

В составе победителей дубль сделал Виктор Олофссон, по разу отличились Кайл Окпосо, Тейдж Томпсон, Алекс Так и Хенри Йокихарью. Последние два гола «Сэйбрз» забили в пустые ворота.

У проигравших шайбы забросили Кайл Палмьери (дубль) и Андерс Ли. Голкипер Илья Сорокин отразил 35 бросков из 39. «Айлендерс» потерпели 3-е поражение кряду.

Баффало
6:3
1:1, 2:1, 3:1
Айлендерс
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