«Айлендерс» проиграли «Баффало», несмотря на 35 сэйвов Сорокина
«Нью Йорк Айлендерс» потерпел поражение от «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:6.
Баффало
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«Нью Йорк Айлендерс» потерпел поражение от «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:6.
В составе победителей дубль сделал Виктор Олофссон, по разу отличились Кайл Окпосо, Тейдж Томпсон, Алекс Так и Хенри Йокихарью. Последние два гола «Сэйбрз» забили в пустые ворота.
У проигравших шайбы забросили Кайл Палмьери (дубль) и Андерс Ли. Голкипер Илья Сорокин отразил 35 бросков из 39. «Айлендерс» потерпели 3-е поражение кряду.