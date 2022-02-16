Овечкин наконец-то забил! Легенда снова в деле — есть голы впервые за три недели

«Вашингтон» выиграл в Нэшвилле

Хоккей НХЛ 2021-2022 Неделя 20, 16.02.2022, 4:00 Нэшвилл 1 Вашингтон 4

«Вашингтон» продолжает штормить и испытывать нервы своих болельщиков на прочность. Команда Питера Лавиолетта по-прежнему чередует провальные матчи с хорошими или хотя бы неплохими. После домашнего поражения от «Оттавы» (1:4) казалось, что на выезде против «Нэшвилла» шансов у «столичных» не так и много. Однако «Кэпиталз» начали свое четырехматчевое выездное турне на хорошей ноте, а капитан команды Александр Овечкин наконец-то прервал безголевую серию, продлившуюся шесть матчей.

«Нам нужно больше отдачи от всех. Когда необходимо выиграть матч, все ребята должны схватиться за веревку и тянуть. Несправедливо все сваливать на кого-то одного. Так что нам нужно, чтобы прибавили все, не только Самсонов», — говорил Лавиолетт после фиаско с «Оттавой». Судя по всему, эти слова задели российского голкипера «Вашингтона», и в Теннеси он стал одним из главных героев встречи. Илья отразил 33 броска из 34 и был признан второй звездой матча.

30-ю шайбу Овечкина болельщики ждали долго. Последний раз Александр забивал 23 января в игре против «Оттавы». Сегодня он сделал все по классике и классным броском из любимого левого круга реализовал большинство. Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин подвел свою команду и за нарушение на Джоне Карлсоне отправился на две минуты в бокс-штрафников. Этот момент стал одним из ключевых, так как «Вашингтон» вскоре повел со счетом 3:1.

«Нэшвилл» действовал неплохо, однако команде немного не везло. Штанги неоднократно выступили на стороне соперника, а гости сумели довести дело до победы в такой напряженной игре. За полторы минуты до финальной сирены Овечкин поразил уже пустые ворота и поставил точку. В 16-й раз за карьеру в НХЛ Александр преодолел отметку в 30 шайб, и таких сезонов больше только у легендарного Майка Гартнера. Пока в игре капитана «Вашингтона» чувствуется спад, но, возможно, две заброшенные шайбы помогут ему вновь набрать серьезные обороты. Через два дня «Кэпиталз» сыграют с «Филадельфией».

Камбэк от «Тампы»

Хоккей НХЛ 2021-2022 Неделя 20, 16.02.2022, 3:00 Нью-Джерси 3 Тампа-Бэй 6

Расписание у команды Джона Купера сейчас довольно курортное, так как на этой неделе лига отвела «Лайтнинг» всего один матч. До выездной встречи с «Нью-Джерси» действующие чемпионы отдыхали четыре дня, и далеко не всем игрокам идет на пользу такой рваный ритм.

Возможно, именно поэтому «Тампе» тяжело далась первая половина матча, а уже в начале второго периода гости уступали со счетом 1:3.

Один из голов «Девилз» на счету белорусского форварда Егора Шаранговича, который, кажется, на игры против Андрея Василевского настраивается особенным образом. В ноябре он отметился дублем, а сегодня реализовал численный перевес своей команды.

Однако у российского голкипера было гораздо меньше работы, чем в своей предыдущей встрече. В матче против «Колорадо» на Андрея выпала самая большая нагрузка в этом сезоне — он отразил 44 из 47 бросков. Разумеется, «Нью-Джерси» такой атакующей мощью похвастаться не могут. Во второй половине встречи хозяева упустили инициативу и рассыпались, а ключевым стал третий период. За три минуты «Тампа» забросила три шайбы, одна из которых на счету Никиты Кучерова. В трех матчах после возвращения форварда из ковид-протокола на его счету 3 (2+1) очка. Следующий матч «Лайтнинг» проведут только через восемь дней и примут дома «Эдмонтон».

Тарасенко на полном ходу

«Сент-Луис» без особых проблем справился в гостях с «Оттавой» и одержал вторую победу подряд. Совсем недавно команда Крэйга Беруби уступила «Виннипегу» и «Нью-Джерси», однако в последних двух матчах полностью реабилитировалась и забросила 10 шайб. Интересно, что во второй встрече кряду Владимир Тарасенко стал первой звездой. Сегодня на его счету голевой дубль и результативная передача. Свою 17-ю шайбу в сезоне форвард забросил в большинстве с передачи Павла Бучневича, а 18-я зашла уже в пустые ворота.