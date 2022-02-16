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09:08 (мск), источник: БЕЛТА

Егор Шарангович забросил десятую шайбу в чемпионате НХЛ

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский хоккеист Егор Шарангович отметился очередной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Тампа-Бэй
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Источник: Reuters

Белорусский нападающий «Нью-Джерси» отличился в домашнем матче против «Тампы-Бэй». В конце первого периода он вывел свою команду вперед — 2:1, за десять минут до этого Шарангович ассистировал Доусону Мерсеру. Однако два очка белоруса «дьяволам» не помогли — во второй половине встречи игроки «Лайтнинга» забросили пять безответных шайб и в итоге одержали победу 6:3.

Во время загрузки произошла ошибка.

В 44 матчах сезона Егор Шарангович набрал 24 результативных балла (10+14). «Девилс» с 39 очками идут на последнем месте в столичном дивизионе НХЛ, отставая от зоны плей-офф на 24 балла.

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Нью-Джерси
3:6
2:1, 1:2, 0:3
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