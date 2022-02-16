Егор Шарангович забросил десятую шайбу в чемпионате НХЛ

Белорусский нападающий «Нью-Джерси» отличился в домашнем матче против «Тампы-Бэй». В конце первого периода он вывел свою команду вперед — 2:1, за десять минут до этого Шарангович ассистировал Доусону Мерсеру. Однако два очка белоруса «дьяволам» не помогли — во второй половине встречи игроки «Лайтнинга» забросили пять безответных шайб и в итоге одержали победу 6:3.