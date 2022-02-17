«Миннесота» проиграла «Виннипегу», несмотря на 2 ассиста Капризова и гол Куликова

Хоккей, НХЛ, Неделя 2017.02.2022, 03:00 (МСК UTC+3)Canada Life Centre, 12527 зрителей
|Коннор Хеллибак
|Кэм Тэлбот(Кэм Тэлбот)
|10:29
|Юэль Эрикссон Эк(Юнас Бродин, Джаред Сперджен)
|27:43
|Пьер-Люк Дюбуа
|31:20
|Марк Шайфли(Блэйк Уилер)
|38:13
|Фредерик Годро
|39:48
|Марк Шайфли(Блэйк Уилер, Джош Моррисси)
|41:07
|Марк Шайфли(Бренден Диллон, Блэйк Уилер)
|42:23
|Коул Перфетти(Логан Стэнли, Нэйт Шмидт)
|44:20
|Матс Зуккарелло(Райан Хартман, Кирилл Капризов)
|50:02
|Кайл Коннор(Коул Перфетти)
|50:56
|Остин Погански
|53:56
|Райан Хартман
|56:46
|Дмитрий Куликов(Кирилл Капризов, Матс Зуккарелло)
|57:50
|Пол Штястны(Марк Шайфли, Блэйк Уилер)
Марк Шайфли (Виннипег), Блэйк Уилер (Виннипег), Коул Перфетти (Виннипег)
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0