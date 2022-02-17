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09:22 (мск), источник: Sport24

«Миннесота» проиграла «Виннипегу», несмотря на 2 ассиста Капризова и гол Куликова

В ночь на 17 февраля (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» — «Миннесота Уайлд». Встреча завершилась победой «Джетс» со счетом 6:3.

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Источник: Reuters

В составе победителей хет-трик оформил Марк Шайфли. Еще по голу забили Коул Перфетти, Кайл Коннор и Пол Штясны.

За «Уайлд» отличились Йоэль Эрикссон Эк, Матс Цуккарелло и Дмитрий Куликов. Российский нападающий Кирилл Капризов отметился двумя результативными передачами.

«Виннипег» одержал вторую победу за последние три матча, «Миннесота» потерпела первое поражение после двух побед подряд.

Виннипег
6:3
0:1, 2:0, 4:2
Миннесота
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