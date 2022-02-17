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09:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«Каролина» в овертайме уступила «Флориде»: Бобровский отразил 16 бросков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Флориду Пантерз».

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Источник: Reuters
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Встреча прошла в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

В конце первого периода Теуво Терявяйнен вывел «Каролину» вперёд, во втором периоде гости отыгрались после шайбы, заброшенной Александром Барковым, в начале третьей 20-минутки Тони Деанджело забил второй гол хозяев. Однако гости сумели отыграться: в концовке третьего периода шайбу забил Сэм Райнхарт. А в овертайме победный гол записал на свой счёт Аарон Экблад.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду около 17 минут и не отметился результативными действиями. Всего в этом сезоне он сыграл за «Харрикейнз» в 44 матчах, в которых забросил 20 шайб и отдал 24 результативные передачи.

Ворота «Флориды» в этом матче защищал россиянин Сергей Бобровский, отразивший 16 бросков из 18.

Каролина
2:3ОТ
1:0, 0:1, 1:1
Флорида
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