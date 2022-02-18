«Рейнджерс» по буллитам проиграли «Детройту», у Панарина 40-й ассист в сезоне

Победу в матче со счётом 3:2 по буллитам одержали гости. Автором решающего буллита стал Пиус Зутер.
Основное время мачта завершилось со счётом 2:2. По ходу встречи гости два раза были впереди: забивали Трой Стечер и Дилан Ларкин.
У хозяев отличились К’Андре Миллер и Мика Зибанеджад, которому помогли забить Адам Фокс и россиянин Артемий Панарин. Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил в основное время 26 бросков из 28.
В серии буллитов Панарин свою попытку не реализовал. В текущем сезоне Артемий Панарин провёл в НХЛ 44 матча, в которых забросил 13 шайб и отдал 40 результативных передач. Всего на счету российского форварда 477 встреч в НХЛ, в которых он набрал 526 (178+348) очков.