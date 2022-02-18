«Рейнджерс» по буллитам проиграли «Детройту», у Панарина 40-й ассист в сезоне

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Победу в матче со счётом 3:2 по буллитам одержали гости. Автором решающего буллита стал Пиус Зутер.

Основное время мачта завершилось со счётом 2:2. По ходу встречи гости два раза были впереди: забивали Трой Стечер и Дилан Ларкин.

У хозяев отличились К’Андре Миллер и Мика Зибанеджад, которому помогли забить Адам Фокс и россиянин Артемий Панарин. Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил в основное время 26 бросков из 28.