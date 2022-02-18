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11:30 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рейнджерс» по буллитам проиграли «Детройту», у Панарина 40-й ассист в сезоне

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Детройт Ред Уингз».

Рейнджерс
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Источник: Reuters
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Победу в матче со счётом 3:2 по буллитам одержали гости. Автором решающего буллита стал Пиус Зутер.

Основное время мачта завершилось со счётом 2:2. По ходу встречи гости два раза были впереди: забивали Трой Стечер и Дилан Ларкин.

У хозяев отличились К’Андре Миллер и Мика Зибанеджад, которому помогли забить Адам Фокс и россиянин Артемий Панарин. Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил в основное время 26 бросков из 28.

В серии буллитов Панарин свою попытку не реализовал. В текущем сезоне Артемий Панарин провёл в НХЛ 44 матча, в которых забросил 13 шайб и отдал 40 результативных передач. Всего на счету российского форварда 477 встреч в НХЛ, в которых он набрал 526 (178+348) очков.

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Детройт
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