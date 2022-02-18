Гол и передача Чинахова помогли «Коламбусу» одолеть «Чикаго»

В составе победителей хет-трик сделал Патрик Лайне. Также 3 (1+2) очка набрал Бун Дженнер. Российский форвард Егор Чинахов отметился голом и ассистом. Защитник Владислав Гавриков сделал 2 результативные передачи, его показатель полезности составил «+3».