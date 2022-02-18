Текущие события
Хоккей. Олимпийский турнир
16:10
Россия
Швеция
Хоккей. Олимпийский турнир
07:10
Финляндия
Словакия
20
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Ванкувер
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Анахайм
73
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Коламбус
47
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Сиэтл
53
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Бостон
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Вашингтон
35
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Детройт
Б
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Питтсбург
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Сент-Луис
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Оттава
13
Все события
Фоторепортажи
6Олимпиада в Пекине: все чемпионы 17 февраля
5Олимпиада в Пекине: все чемпионы 18 февраля
11:34 (мск), источник: Sport24

Гол и передача Чинахова помогли «Коламбусу» одолеть «Чикаго»

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 7:4.

Чикаго
Коламбус
Сиэтл
ВиннипегНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

В составе победителей хет-трик сделал Патрик Лайне. Также 3 (1+2) очка набрал Бун Дженнер. Российский форвард Егор Чинахов отметился голом и ассистом. Защитник Владислав Гавриков сделал 2 результативные передачи, его показатель полезности составил «+3».

Во время загрузки произошла ошибка.

У «Чикаго» отличились Филипп Курашев, Райан Карпентер, Маккензи Энтвистл и Алекс Дебринкэт.

В еще одном матче «Виннипег Джетс», уступая 0:2, одолел «Сиэтл Кракен» — 5:3.

Чикаго
4:7
2:3, 1:1, 1:3
Коламбус
 «Очень страшно. Ужас». Украинская красавица-каратистка высказалась о войне
«Идиоты, очнитесь!» Русская телезвезда жестко ответила украинцам на обвинения в пропаганде войны
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь