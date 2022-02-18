Гол и передача Чинахова помогли «Коламбусу» одолеть «Чикаго»
«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 7:4.
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«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 7:4.
В составе победителей хет-трик сделал Патрик Лайне. Также 3 (1+2) очка набрал Бун Дженнер. Российский форвард Егор Чинахов отметился голом и ассистом. Защитник Владислав Гавриков сделал 2 результативные передачи, его показатель полезности составил «+3».
У «Чикаго» отличились Филипп Курашев, Райан Карпентер, Маккензи Энтвистл и Алекс Дебринкэт.
В еще одном матче «Виннипег Джетс», уступая 0:2, одолел «Сиэтл Кракен» — 5:3.